Dömötör Csaba: Az EU az új uniós költségvetés 30-35%-át Ukrajnára és hiteltörlesztésre költené

A videós Facebook-bejegyzését Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az EU bürokraták és Magyar Péterék erős kritikájával kezdte.

Dömötör Csaba: „Az Európai Bizottság »az áldozat szerepére egyértelműen a gazdákat jelölte ki«, ami Magyarországon 150 ezer termelőt érinthet."

Fotó: MTI/Purger Tamás

Dömötör Csaba szerint az EU csak Brüsszel hatalmát akarja tovább növelni

A képviselő kiemelte:

Beszéljünk egy kicsit az új uniós költségvetésről, mert hát mókás ez a napraforgós gyomos történet, csak közben Magyar Péter Brüsszeli Társasága brutális módon alakítaná át az uniós költségvetést.”

Dömötör Csaba szerint az Európai Bizottság tervei alapján a következő hétéves ciklusban 360 milliárd euró, vagyis mintegy 144 ezer milliárd forint jutna Ukrajnának, ebből 100 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 160 milliárd más keretekből kifizetve, és 100 milliárd hitel formájában.

Ez a teljes uniós költségvetés közel 20%-a”

– hangsúlyozta a politikus, majd rámutatott, hogy a költségvetés növekményét nagyrészt a koronavírus-járvány idején felvett Next Generation EU hitel visszafizetése emésztené fel, amelynek törlesztése kétszer akkora lett, mint amire eredetileg számítottak. Ez a két tétel - az ukrajnai támogatás és a hiteltörlesztés - együttesen az új uniós költségvetés 30-35%-át vinné el.

Dömötör szerint a forráshiány pótlására az Európai Bizottság „az áldozat szerepére egyértelműen a gazdákat jelölte ki”, ami Magyarországon 150 ezer termelőt érinthet. Az agrártámogatások 33 ezer milliárd forintnak megfelelő összeggel csökkennének, miközben az uniós piacokat már a tagság előtt megnyitnák az ukrán mezőgazdasági termékek előtt.

A fideszes EP-képviselő kritikával illette azt is, hogy a támogatási programok számát hét helyett négy fejezetbe vonnák össze, ami szerinte csökkenti a tagállamok vétójogát és növeli a Bizottság mozgásterét. Emellett bővítenék a jogállamisági feltételek alkalmazási körét, új adót vetnének ki a legnagyobb európai vállalatokra, növelnék a költségvetési tartalékokat, és 2500 fővel emelnék a brüsszeli bürokraták számát.

Na, ezt a tervet Magyar Péter cimborái hozták össze, az Európai Néppárt és az ő baloldali nagykoalíciójuk… Véletlenül sem az európai ipar, az európai vállalatok vagy az európai családok helyzetét vették figyelembe, hanem Ukrajnát, na meg azt, hogyan lehetne még tovább növelni a brüsszeli intézmények hatalmát. Hogyha rajtuk múlik, akkor napraforgó helyett tényleg csak gyomok lesznek”

– fogalmazott Dömötör Csaba.