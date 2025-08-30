Donald Trump meghalt? Vad hírek keringenek a médiában!

A tengerentúli médiában meglehetősen vad pletykák keringenek Donald Trumpról. Több fórumon is azt híresztelték, hogy az amerikai elnök rejtélyes módon eltűnt, lehet, hogy meghalt. Ezt arra sikerült alapozni, hogy a politikus néhány nap erejéig nem jelent meg a nyilvánosságban. Nem is kellett több a magyar baloldali médiának, és azonnal lecsapott a témára – nem feltétlenül a jóindulattól vezérelve. Lelkesen számoltak be arról, hogy „megszaporodtak a Trump is Dead, vagyis Trump halott keresések az X és más közösségimédia-platformok felületein. Csak az Elon Musk által tulajdonolt platformon több tízezer ilyen poszt született”.

Donald Trump meghalt? Fotó: 24.hu / 24.hu

Donald Trump halálhírét keltik

„Trump a keddi kabinetülés óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt” – húzta alá Aaron Rupar, a Public Notice munkatársa X-en. Egy másik újságíró, Laura Rozen újságíró pedig egyenesen azt írta: „Trumpnak egész hétvégén nincsenek nyilvános eseményei. Azt hiszem, ma sem látták.”

Donald Trump kedd óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és egész hétvégére semmilyen eseményt nem tervezett

– terjesztette a pletykát egy Trump-ellenes oldal Elon Musk közösségi médiájában. „Hol van? Ki vezeti az országot?” - tették fel a kérdést.

A közösségi médiában többen összeszedték a jeleket, amelyek szerintük gyanúra adhatnak okot. A konteónak jó alapot szolgáltatott, hogy J. D. Vance alelnök nemrégiben az USA Todaynek azt nyilatkozta, hogy kész Trump helyébe lépni, amennyiben főnökével történne valamit. Szintén megágyazott a teóriának, hogy a közösségimédia-felhasználók újra egy nagy zúzódást véltek felfedezni Donald Trump jobb kezén. Sőt, az összeesküvés-hívő, Trump-párti Alex Jones arra kérte a követőit, hogy imádkozzanak az elnökért. Jones ezt azzal indokolta, hogy az elnök rossz állapotban van, és úgy tűnik, mintha az „összeomlás szélén állna”.

Hol van Donald Trump? Teszi fel a kérdést a Pennlive (Forrás: Pennlive)

Csakhogy aztán szembejött a valóság. A The Spectator Index a Fehér Ház magas rangú tisztviselőjére hivatkozva arról posztolt, hogy az amerikai elnök tökéletesen van, és ma golfozni megy.