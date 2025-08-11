Donald Trump kivezényelte a Nemzeti Gárdát Washingtonba

Az amerikai elnök szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba a közbiztonság helyreállításának érdekében. Donald Trump ezt hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be – írja a Magyar Nemzet hétfői számában.

Donald Trump bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet

Fotó: JIM VONDRUSKA / NurPhoto

Donald Trump a Fehér Házban tartott eseményen elnöki jogkörére hivatkozva jelentette be az irányítás átvételét a főváros rendőrsége (Metropolitan Police Department) fölött és a Nemzeti Gárda mozgósítását, amit a közbiztonság romlásával indokolt. Az elnök egyben bejelentette, hogy a fővárosra közbiztonsági veszélyhelyzetet hirdet.

Az intézkedések között említette az óvadéki szabályok szigorítását.

Az elnök Washington D. C. „felszabadítása napjaként” jellemezte lépését.

Hivatalos statisztikákra hivatkozva kijelentette, hogy az elmúlt években az autólopások száma megduplázódott, míg az erőszakos autórablásoké háromszorosára növekedett, miközben az emberölések száma két és fél évtizedes csúcsot ért el, a várost pedig „erőszakos bűnbandák vették át”.

Pete Hegseth védelmi miniszter elmondta, hogy a washingtoni Nemzeti Gárda egységei a következő egy hétben megjelennek a főváros utcáin, és együttműködnek majd más rendfenntartó szervezetekkel – írja a lap.

Donald Trump nem első ilyen intézkedését láthatjuk

Korábban írtunk arról, hogy júniusban Trump kezdeményezésére már volt egy hasonló intézkedés, amikor a szövetségi kormány átvette az irányítást a kaliforniai zavargások miatt és egységeket irányított Los Angelesbe az erőszakossá fajult tüntetések megfékezésére. Akkoriban több száz gárdatag látott el szolgálatot a szövetségi létesítmények védelmében, és a tüntetők távoltartásában.