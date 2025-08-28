A drogterjesztők célba vették az iskolákat, a rendőrség számít a civilek segítségére is

A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten. A sajtótájékoztatón bejelentették: a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.
Horváth László hangsúlyozta,
a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés,
de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.
A cél a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra
– tette hozzá.
Horváth László kiemelte, ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes.
Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint
a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és magánszemélyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben.
Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végzi a kérelmek alapján. A személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását. A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el – tette hozzá Horváth László.
Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: az új Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.
A program végrehajtására 215 millió forintot különítettek el, és abban 3049 szakember, köztük 2222 rendőr vesz részt;
a többiek többségében iskolaőrök.
A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak.
Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés–végrehajtási intézményekben,
és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység.
Hozzáfűzte: szintén alkalmat ad a drogprevenciós felvilágosításra az az új jogszabály, amely lehetőséget biztosít a bűnmegelőzési célú rendőrségi felügyeletre, illetve monitorozzák más államok drogprevenciós tevékenységét, amelyek elemeit beépítik a hazai gyakorlatba. Mindennek megvalósításához várják együttműködő szervezetek csatlakozását.
Az első körben tíz szervezettel kötöttek megállapodást,
többek között a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.