Rendkívüli

iskola

A drogterjesztők célba vették az iskolákat, a rendőrség számít a civilek segítségére is

Szeptemberben új, az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít a rendőrség. Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertette a drogmegelőzési program részleteit.
A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten. A sajtótájékoztatón bejelentették: a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.

Drogmegelőzési program, Budapest, 2025. augusztus 28.Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrség drogprevenciós programjáról tartott sajtótájékoztatón a Teve utcai rendőrpalotában 2025. augusztus 28-án. A rendőrség új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó programja szeptemberben kezdődik.MTI/Bruzák Noémi
Horváth László bejelenti az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési program szeptemberi indulását (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Horváth László hangsúlyozta,

a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés,

de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.

Horváth László: Zéró tolerancia a drogdílerekkel szemben – Folytatódik a hajtóvadászat!

A cél a fiatalok, a gyermekek védelme és egészséges fejlődésük biztosítása, hiszen a kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra

– tette hozzá.

Horváth László kiemelte, ebben a helyzetben nemzeti közmegegyezés szükséges annak kimondására, hogy a kábítószer rossz és veszélyes.

Bejelentette, hogy egy új kormányrendelet szerint

a 2025/2026-os tanévben civil szervezetek és magánszemélyek is segíthetik a drogprevenciós munkát az oktatási intézményekben.

Ezek akkreditációját a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) végzi a kérelmek alapján. A személyek esetében igazolt hároméves szakmai tapasztalat és erkölcsi bizonyítvány a feltétel, és a kérelmeknek tartalmazniuk kell a program részletes leírását és várható hatását. A kérelmeket az NNGYK szakemberei a beadástól számított 60 napon belül bírálják el – tette hozzá Horváth László.

Bődületes mennyiségű drogot foglalt le a rendőrség

Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes elmondta: az új Rendőrségi Drogprevenciós Program (REDP) célja, hogy a jogi, hatósági eszközök mellett a megelőzés erősítésével is visszaszorítsák a droghasználatot, állami és civil szervezetek bevonásával, mert a kábítószer szétrombolja a társadalom szövetét.

A program végrehajtására 215 millió forintot különítettek el, és abban 3049 szakember, köztük 2222 rendőr vesz részt; 

a többiek többségében iskolaőrök.

A drogmegelőzési program célterületei

A vezérőrnagy elmondta, hogy a szeptember 1-jén induló program legfontosabb célterületei az oktatási intézmények, ahol a pedagógusok és szülők bevonásával a drogfogyasztás veszélyeit ismertető workshopokat tartanak.

Erre települési fórumokon is fel szeretnék hívni a figyelmet, továbbá addiktológiai programokat indítanak a büntetés–végrehajtási intézményekben, 

és online is zajlik majd a drogprevenciós tevékenység.

Hozzáfűzte: szintén alkalmat ad a drogprevenciós felvilágosításra az az új jogszabály, amely lehetőséget biztosít a bűnmegelőzési célú rendőrségi felügyeletre, illetve monitorozzák más államok drogprevenciós tevékenységét, amelyek elemeit beépítik a hazai gyakorlatba. Mindennek megvalósításához várják együttműködő szervezetek csatlakozását.

Az első körben tíz szervezettel kötöttek megállapodást, 

többek között a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, a Klebelsberg Központtal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.

 

