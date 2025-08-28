A drogterjesztők célba vették az iskolákat, a rendőrség számít a civilek segítségére is

A kábítószer súlyos veszélyt jelent a fiatalokra, a drogterjesztők már az iskolákat is célba vették – figyelmeztetett a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön Budapesten. A sajtótájékoztatón bejelentették: a rendőrség szeptemberben új, elsősorban az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési programot indít.

Horváth László bejelenti az oktatási intézményeket célzó drogmegelőzési program szeptemberi indulását (Fotó: Bruzák Noémi/MTI)

Horváth László hangsúlyozta,

a kábítószerek elleni küzdelemben elengedhetetlen a szigorú hatósági fellépés,

de a büntető jogszabályok mellett szükség van a közösségek egységes fellépésére, a droghasználat népszerűsítésének elutasítására, továbbá rehabilitációra és prevencióra is.