Magyar Péter

Magyar Péter drónokkal hergel a székesfehérvári kórháznál

Magyar Péter és politikai szövetségese, Földi Judit (DK) hetek óta igyekszik politikai tőkét kovácsolni abból, hogy a székesfehérvári kórházat és azon keresztül a magyar egészségügyet támadják. „Hiába no, közös a gazda, közös az itiner!” – reagált Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön.
Magyar PéteregészségügydróntámadásTakács Péterszékesfehérvárkórház

A székesfehérvári kórház vezetése többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémákat, és hogyan fogják azokat megoldani. Magyar Péter azonban mindezt figyelmen kívül hagyja; ő csakis a politikai színjáték terepeként tekint a kórházra.

magyarpéter erdély
Magyar Péter ismét hergel – ezúttal a székesfehérvári kórház ellen indított drónhadjáratot (kép forrása: Facebook/MagyarPeter)

Takács Péter egészségügyi államtitkár közölte: a Tisza Párt lelepleződött, nem több az egész, mint egy webshop köré szervezett online pilótajáték. Kiderült, hogy szakpolitikai elképzeléseik nincsenek, a vitákat nem vállalják, a kormányzáshoz szükséges szakértelemmel, képességekkel nem rendelkeznek. Nem marad más nekik, mint a hergelés, uszítás, gyűlöletkeltés.

Ide figyelj, te Lenin-fiú! Hagyd békén a kórház dolgozóit. Hagyd, hogy tegyék a dolgukat, legyen szó betegellátásról vagy üzemeltetésről! Segíteni nem akarsz (nem is tudsz, mert nincs tudás a nagy látványpékségetek mögött), úgyhogy inkább ne hátráltass!„

– üzente az államtitkár a Tisza vezérének.

Magyar Péter a semmit árulja az egészségügyben

 

