A 2010 óta tartó, folyamatos egészségügyi fejlesztések sorában elkezdődhet a Siófoki Kórház-Rendelőintézethez tartozó orvos és nővérszálló felújítása is! A Kormány összesen 1 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósításáról döntött, amelynek legfontosabb célja a szakdolgozók életkörülményeinek javítása és a lakhatási körülmények komfortosabbá tétele – írja a Belügyminisztérium közleményében.

Egészségügyi fejlesztések futószalagon: javul a dolgozók lakhatási körülménye

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A fejlesztésnek köszönhetőn 30 kolléga kényelmes, korszerű lakókörnyezetben történő elszállásolása válik lehetővé. A beruházás keretében

megújul 1440 négyzetméternyi terület, az épület teljes hőszigetelése, az összes nyílászáró, a beléptető rendszer, a teljes épületgépészeti rendszer, a napelemes rendszer és a teljes világítási hálózat is.

A történelmi léptékű béremelések mellett – hiszen

míg 2010-ben a szakdolgozói átlag bruttó bér 170 ezer forint volt, ez mára közelít a 800 ezer forinthoz –,

a lakhatási lehetőségek javításával is megbecsüljük az egészségügyben dolgozók munkáját – áll a minisztérium közleményében.

Az elmúlt években országosan 13 kórház 15 helyszínén, több mint 30 ezer négyzetméteren, összesen

1504, a mai kor követelményeinek megfelelő szálláshely kialakítására került sor összesen 13 milliárd forint értékben.

Egészségügyi fejlesztések a lakhatás területén a közelmúltban

Ennek része a siófoki nővérszálló fejlesztése is, így 2019 óta a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, a Soproni Gyógyközpont, a Pásztói Margit Kórház, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetem Oktató Kórház, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Kórház, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház és a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet egészségügyi szakdolgozói is már a mai kor követelményeinek megfelelő szálláshelyen pihenhetnek.

Folytatjuk a magyar egészségügy fejlesztését!

– áll a Belügyminisztérium közleményében.