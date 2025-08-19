Hírlevél

Rendkívüli

Mi lesz most? Zelenszkij visszautasította Putyin ajánlatát

A kormány szeptembertől élelmiszer-utalványokkal segíti a nyugdíjasokat, összesen több mint 70 milliárd forint értékben. Az élelmiszer-utalványokat 1 000, 2 000, 3 000 és 5 000 forintos címletekben nyomtatják, és nemcsak a nagyobb üzletláncokban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon és őstermelőknél is beválthatók hideg élelmiszerekre. A KIM tájékoztatása szerint az utalványok névre szóló borítékokban érkeznek, személyenként 30 ezer forint értékben. A támogatás része a kormány komplex idősgondozási programjának, amely a 13. havi nyugdíj visszavezetését, a rezsicsökkentést és az árréscsökkentést is tartalmazza. Az intézkedés célja, hogy minden idős ember biztosítsa az alapvető élelmiszerekhez való hozzáférést.
A KIM bejelentése szerint a kormány több mint 70 milliárd forint értékben biztosít élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak. Az utalványokat már nyomtatják, és hamarosan kézhez is kapják az érintettek.

élelmiszer
A kormány 70 milliárd forint értékben biztosít élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak. Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic

Az élelmiszer-utalványokat sok helyen be lehet váltani

A címletek 1 000, 2 000, 3 000 és 5 000 forintban készülnek, és az utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban lehet beváltani, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt, az őstermelőknél is hideg élelmiszerekre.

Az utalványokat névre szóló borítékokban küldik ki, a kézbesítés szeptember elsejétől kezdődik, személyenként 30 ezer forint értékben.

A kormány a 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett ezzel is támogatja a nyugdíjasokat, biztosítva, hogy minden idős ember hozzájuthasson az alapvető élelmiszerekhez.

A kormány komplex módon gondoskodik az idősekről, és ezzel is erősíti a magyar családok biztonságát és megélhetését”

– hangsúlyozta a KIM.

 

