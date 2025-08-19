A KIM bejelentése szerint a kormány több mint 70 milliárd forint értékben biztosít élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak. Az utalványokat már nyomtatják, és hamarosan kézhez is kapják az érintettek.
A címletek 1 000, 2 000, 3 000 és 5 000 forintban készülnek, és az utalványokat nemcsak a nagyobb üzletláncokban lehet beváltani, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt, az őstermelőknél is hideg élelmiszerekre.
Az utalványokat névre szóló borítékokban küldik ki, a kézbesítés szeptember elsejétől kezdődik, személyenként 30 ezer forint értékben.
A kormány a 13. havi nyugdíj visszavezetése, a rezsicsökkentés és az árréscsökkentés mellett ezzel is támogatja a nyugdíjasokat, biztosítva, hogy minden idős ember hozzájuthasson az alapvető élelmiszerekhez.
A kormány komplex módon gondoskodik az idősekről, és ezzel is erősíti a magyar családok biztonságát és megélhetését”
– hangsúlyozta a KIM.