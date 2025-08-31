Hírlevél

Napokon belül érkeznek a 30 ezer forintos utalványok a nyugdíjasoknak

Érkezik a magyar nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.
Nyitrai Zsolt szerint az élelmiszerláncok indokolatlan áremelései miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

nyugdíjas ÁFA, nyugdíjasÁFA, bevásárló nyugdíjaskorú ember, kassza, bevásárlókosár, illusztráció
A Magyar Posta szeptember 1-jétől kézbesíti az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasoknak, melyeket december 31-ig lehet felhasználni (Illusztráció: Shutterstock/Drazen Zigic)

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. 

Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. 

Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikkeket 

– ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle.

A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra” 

– tette hozzá Nyitrai Zsolt.

 

