Alig foglalkozik az ellenzéki sajtó Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – jelentette ki Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki fórumán az adópolitikai terveikkel kapcsolatban.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője beszédet mond a párt demonstrációján az MTVA óbudai székháza előtt, 2024. október 5-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Botrányos kijelentések: sokkhatás alatt az ellenzéki sajtó

Az eseményen Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának tagja is részt vett, aki megszavaztatta a megjelenteket, majd elégedetten állapította meg, hogy a 80 százalékuk a vélhetően adóemelésekkel járó többkulcsos adót támogatja. Az eset, de főként Tarr Zoltán beismeréssel felérő mondatai

láthatóan sokként érték az ellenzéki médiát, hiszen alig van olyan kormányellenes sajtótermék, amely teljes körűen beszámolt volna a legújabb tiszás botrányról.

Mindez nem meglepő, hiszen a Tisza Párt Index által megszerzett adópolitikai javaslatai jelentős adóemeléseket léptetnének életbe: a dokumentum szerint háromkulcsos személyi jövedelemadó lépne a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja helyébe, mely 15, 22 és 33 százalékos kulcsokból állna.

Tételesen felsorolták a Tisza Párt által tervezett, megemelt szja-sávokat az Index augusztus 27-i cikkében (kép forrása: index.hu)

Az etyeki Tisza-fórumon elhangzottakról és Tarr Zoltán adóemelési terveket eltitkoló kijelentéseiről mindössze négy baloldali médium számolt be eddig. A 24.hu, az mfor.hu és a Blikk az ügy érintőleges ismertetése mellett a kormánypárti politikusok és Magyar Péter első reakcióját ismertette, az ATV esti híradója azonban részletesen foglalkozott az esettel.