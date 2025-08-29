Alig foglalkozik az ellenzéki sajtó Tarr Zoltán botrányos kijelentéseivel

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – jelentette ki Tarr Zoltán a Tisza Párt etyeki fórumán az adópolitikai terveikkel kapcsolatban.
Az eseményen Dálnoki Áron, a Tisza gazdaságfejlesztési munkacsoportjának tagja is részt vett, aki megszavaztatta a megjelenteket, majd elégedetten állapította meg, hogy a 80 százalékuk a vélhetően adóemelésekkel járó többkulcsos adót támogatja. Az eset, de főként Tarr Zoltán beismeréssel felérő mondatai
láthatóan sokként érték az ellenzéki médiát, hiszen alig van olyan kormányellenes sajtótermék, amely teljes körűen beszámolt volna a legújabb tiszás botrányról.
Mindez nem meglepő, hiszen a Tisza Párt Index által megszerzett adópolitikai javaslatai jelentős adóemeléseket léptetnének életbe: a dokumentum szerint háromkulcsos személyi jövedelemadó lépne a jelenlegi 15 százalékos egykulcsos szja helyébe, mely 15, 22 és 33 százalékos kulcsokból állna.
Az etyeki Tisza-fórumon elhangzottakról és Tarr Zoltán adóemelési terveket eltitkoló kijelentéseiről mindössze négy baloldali médium számolt be eddig. A 24.hu, az mfor.hu és a Blikk az ügy érintőleges ismertetése mellett a kormánypárti politikusok és Magyar Péter első reakcióját ismertette, az ATV esti híradója azonban részletesen foglalkozott az esettel.
Ugyanígy járt el a Magyar Hang is, mely a Tisza Párt hosszabb reakciójának ismertetése mellett a következő címmel próbált szánalomébresztő védelmet nyújtani a tiszás EP-képviselőnek: „Ezúttal Tarr Zoltánt támadják adóemelésügyben”.
A többi jelentősebb ellenzéki médium –
vagyis a Telex, a 444, az RTL, a HVG, a Népszava, a Hírklikk, valamint a Magyar Péter öccséhez köthető Kontroll – viszont egy sort sem szentelt az ügynek, ami jól jelzi, hogy milyen szintű lebukásról van szó.
A Telex G7 nevű aloldala csütörtökön írt egy cikket a többkulcsos személyi jövedelemadó védelméről, de Tarr Zoltán szavait nem érintették. Igaz, a cikk csak néhány perccel a tiszás politikus botrányos kijelentéseinek nyilvánosságra kerülése után jelent meg, de később sem látták el frissítéssel az írást.