Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 2024. évi „Country Reports on Human Rights Practices” című emberi jogi beszámolójában Magyarország kapcsán megállapította, hogy az ország emberi jogi helyzete stabil, és nem történt romlás az elmúlt évben. A jelentés nyomatékosítja, hogy „nem voltak hiteles jelentések jelentős emberi jogi visszaélésekről”, és a magyar kormány lépéseket tett azon kevés ügyben, ahol problémát találtak.

Sajtószabadság és szólásszabadság

A dokumentum hangsúlyozza, hogy Magyarország Alaptörvénye és jogszabályai biztosítják a véleménynyilvánítás szabadságát, beleértve a sajtót is. A kormány ezt a jogot általában tiszteletben tartja, és független médiumok széles spektrumon fejtik ki nézeteiket. Bár a kormányzati politika és a médiapiaci viszonyok hatással lehetnek bizonyos médiumokra, a jelentés egyértelműen rögzíti: a sajtó működik, és nincs rendszerszintű cenzúra.

Emberi jogok tiszteletben tartása

A jelentés szerint nem történt önkényes letartóztatás, kényszerabortusz vagy erőszakos eltüntetés. A rendőrségi és bírósági eljárások alapvetően megfelelnek a jogállami normáknak, a vádlottaknak joga van ügyvédhez és tisztességes eljáráshoz. Az amerikai külügyminisztérium megjegyzi: a hatóságok betartatják a törvényeket, és szükség esetén szankcionálják a jogsértő hivatalos személyeket.

Munkajogok és munkahelyi biztonság

A jelentés részletesen kitér a munkavállalói jogokra is. Magyarországon biztosított a szakszervezeti tagság, a kollektív tárgyalás, valamint a munkavédelmi előírások betartatása. A minimálbér a létminimum felett van, a munkaidő és pihenőidő szabályozása megfelel a nemzetközi normáknak, és a munkahelyi biztonsági előírásokat rendszeresen ellenőrzik.

Brüsszeli narratíva vs. amerikai jelentés

Érdemes kiemelni, hogy az amerikai külügyminisztérium hivatalos értékelése élesen eltér a nyugati liberális média és az Európai Unió intézményeinek gyakran kritikus hangvételű állításaitól. Míg Brüsszel rendszeresen bírálja Magyarországot a jogállamiság és a sajtószabadság állapota miatt, az amerikai jelentésben nem szerepelnek ezek a súlyos vádak. Ehelyett az olvasható, hogy az ország jogrendje működik, az alapvető szabadságjogokat biztosítják, és a kormány együttműködik a nemzetközi normák betartásában. A 2024-es amerikai emberi jogi jelentés Magyarország esetében nem igazolja a hazánkat érő legsúlyosabb nyugati kritikákat. Az amerikai külügyminisztériumi dokumentum egy stabil, jogállami keretek között működő ország képét rajzolja fel, ahol az emberi jogok és a sajtószabadság érvényesülnek. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a Magyarországról terjesztett negatív narratívák sokszor politikai motivációjúak, amelyek finoman szólva nem mindig támaszkodnak objektív tényekre.