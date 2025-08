Magyar Péter nem fér a bőrébe, perrel fenyegetnek egy erdélyi polgármestert

Zavarta Magyar Pétert az aratást ünneplő helyiek zenéje az erdélyi Nagyadorján községben, ezért rájuk hívta a rendőrséget.

Az alig 50 fős Tisza-táborosok bejelentésének eredménye, hogy a helyi polgármestert, Karácsony Károlyt még meg is bírságolták 500 lejre, csend- és rendháborítás miatt.

A Magyar Nemzetnek a polgármester azt mondta: tény, hogy mulatoztak, de szándékos rendbontásról semmiképp sem volt szó. Beszélt arról is, hogy a rendőrök mindenkit meg akartak büntetni, aki a helyiek összejövetelén ott volt, de ezt nem engedte, inkább magára vállalta.

Szó sem volt pártpolitikai rendezvényről

A településvezető szerint zavaros bejelentés előzte meg a tiszások táborát: a polgármesteri hivatal kapott egy e-mailt arról a Közösségi Párbeszéd Tábor nevében, hogy 2 nap múlva valamiféle rendezvényt terveznek, azt azonban nem lehetett tudni, hogy pártrendezvényről van szó.

Karácsony Károly szerint most még őt fenyegetik perrel, amiért nem egyértelműen nyilatkozott arról, hogy kapott-e tájékoztatást előzetesen, vagy sem.

Úgy fogalmazott: ő sem fog karba tett kézzel ülni, bizonyítékok állnak a rendelkezésére, ráadásul a telefonszáma is fel van tüntetve a hivatal honlapján – a tiszások tájékoztathatták volna, ha valóban akarják. Mint leszögezte, számára a tanulság az, hogy ha a Tisza Párt legközelebb rendezvényt szervezne a településen, ő is felkészültebb lesz. Megjegyezte azt is, hogy

a történtek miatt nem ugrott meg a Tisza Párt népszerűsége a helyiek körében…

Ez mondjuk eleve borítékolható volt, ugyanis még a tiszás bázist is meglepetésként érte, hogy milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péter erdélyi fellépéssorozatára.