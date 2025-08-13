Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek nyújt támogatást a Magyar Honvédség az erdőtüzek elleni küzdelemben – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán.

A Magyar Honvédség H225M típusú többfeladatú helikoptere az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán tartott bemutatón, 2025. július 15-én, ez segít az erdőtüzek eloltásában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A magyarok is segítenek az erdőtüzek oltásában

A mostani bevetés helyszíne Montenegró, ahol a Kiss József 86. Helikopterdandár egyik

Airbus H225M típusú helikoptere segíti a helyi hatóságokat. A magyar katonák az úgynevezett Bambi Bucket vizesballont alkalmazzák a tűzoltáshoz,

amellyel nagy mennyiségű vizet tudnak a lángokkal küzdő területekre juttatni.

A miniszter emlékeztetett, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló segítséget nyújtottak már a magyar katonák, amikor a hőség és a szárazság miatt pusztító erdőtüzek törtek ki.

H225M típusú helikopter a Magyar Honvédség (MH) közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottájának bemutatóján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A NATO-szövetséges országok közötti együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás a szövetség erejének alapja”

- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd hozzátette:

A Magyar Honvédség nemcsak a hazai biztonságot garantálja, hanem nemzetközi feladatvállalásaival is hozzájárul a közösség erejéhez és a bajba jutott országok gyors megsegítéséhez.”

A montenegrói bevetés célja a tűzfészkek gyors lokalizálása és a lángok terjedésének megfékezése, ezzel védve a településeket, erdőket és természeti értékeket.