Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek nyújt támogatást a Magyar Honvédség az erdőtüzek elleni küzdelemben – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán.
A mostani bevetés helyszíne Montenegró, ahol a Kiss József 86. Helikopterdandár egyik
Airbus H225M típusú helikoptere segíti a helyi hatóságokat. A magyar katonák az úgynevezett Bambi Bucket vizesballont alkalmazzák a tűzoltáshoz,
amellyel nagy mennyiségű vizet tudnak a lángokkal küzdő területekre juttatni.
A miniszter emlékeztetett, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló segítséget nyújtottak már a magyar katonák, amikor a hőség és a szárazság miatt pusztító erdőtüzek törtek ki.
A NATO-szövetséges országok közötti együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás a szövetség erejének alapja”
- hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, majd hozzátette:
A Magyar Honvédség nemcsak a hazai biztonságot garantálja, hanem nemzetközi feladatvállalásaival is hozzájárul a közösség erejéhez és a bajba jutott országok gyors megsegítéséhez.”
A montenegrói bevetés célja a tűzfészkek gyors lokalizálása és a lángok terjedésének megfékezése, ezzel védve a településeket, erdőket és természeti értékeket.