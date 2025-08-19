Az Erzsébet-tábor a magyar családpolitika zászlóshajója

Az Erzsébet-tábor idén rekordszámú gyermeknek nyújtott biztonságos és élményekben gazdag nyári vakációt a Balaton és a Kárpát-medence tájain.
A KIM tájékoztatása szerint a magyar családpolitika zászlóshajója az Erzsébet-tábor, amely idén rekordot döntött a résztvevők számában.
Összesen 110 ezren vettek részt az ottalvós táborokban, míg a nyári hónapokban további mintegy ötvenezren kapcsolódnak be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány különféle tábori programjaiba.
Sokan közülük először élhetik át a balatoni nyaralás örömét, amely a gyermekek számára felejthetetlen élményeket nyújt, miközben biztonságban és orvosi felügyelet mellett kapcsolódhatnak ki.
Koncz Zsófia köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak is, akik elhozzák a gyermekeket a táborokba, ezzel is hozzájárulva a magyar gyermekek boldog nyaraihoz.
A táborok nemcsak a kikapcsolódást biztosítják, hanem a közösségi élmények, a sport és a szabadidős programok révén fejlesztik a gyerekek személyiségét és erősítik a közösségi érzést.
Az Erzsébet-táborok így az egyik legsikeresebb és legkedveltebb elemei a magyar családpolitikai programoknak.