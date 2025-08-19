Hírlevél

Rendkívüli

Erzsébet-táborok

Az Erzsébet-tábor a magyar családpolitika zászlóshajója

A magyar családpolitika zászlóshajója idén is az Erzsébet-tábor, ahol rekordszámú gyermek vakációzik. Összesen 110 ezren vettek részt az ottalvós táborokban, míg a nyári hónapokban további mintegy ötvenezren a Kárpát-medencei Alapítvány különféle táboraihoz csatlakoznak. Sok gyermek először élheti át a balatoni nyaralás örömeit az Erzsébet-táborokban. A gyerekek biztonságban és orvosi felügyelet mellett kapcsolódhatnak ki, a pedagógusok segítségével. Az intézmény a magyar családpolitikai programok egyik legsikeresebb és legnépszerűbb eleme.
Az Erzsébet-tábor idén rekordszámú gyermeknek nyújtott biztonságos és élményekben gazdag nyári vakációt a Balaton és a Kárpát-medence tájain.

Erzsébet
Hatalmas siker az Erzsébet-tábor program. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Az Erzsébet-táborok idén is rekordot döntöttek

A KIM tájékoztatása szerint a magyar családpolitika zászlóshajója az Erzsébet-tábor, amely idén rekordot döntött a résztvevők számában. 

Összesen 110 ezren vettek részt az ottalvós táborokban, míg a nyári hónapokban további mintegy ötvenezren kapcsolódnak be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány különféle tábori programjaiba.

Sokan közülük először élhetik át a balatoni nyaralás örömét, amely a gyermekek számára felejthetetlen élményeket nyújt, miközben biztonságban és orvosi felügyelet mellett kapcsolódhatnak ki.

Koncz Zsófia: Köszönjük a pedagógusoknak

Koncz Zsófia köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak is, akik elhozzák a gyermekeket a táborokba, ezzel is hozzájárulva a magyar gyermekek boldog nyaraihoz.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára beszédet mond a Rákóczi Zsigmond Református Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésének átadóünnepségén Szerencsen, 2025. március 28-án. (Fotó: MTI/Vajda János)
Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára. Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztőség

A táborok nemcsak a kikapcsolódást biztosítják, hanem a közösségi élmények, a sport és a szabadidős programok révén fejlesztik a gyerekek személyiségét és erősítik a közösségi érzést. 

Az Erzsébet-táborok így az egyik legsikeresebb és legkedveltebb elemei a magyar családpolitikai programoknak.

 

 

