Biztonság, élmények, közösség – 13 éve sikeres az Erzsébet-tábor program

Több mint 1,5 millióan táboroztak az Erzsébet-táborokban 2012 óta.

1,5 millió gyermek táborozott az Erzsébet-táborokban 2012 óta

Idén öt helyszínen várják a gyerekeket az Erzsébet-táborok

Az elmúlt 13 évben csaknem másfél millió gyermek és fiatal vehetett részt az Erzsébet-táborok programjain – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Az ottalvós turnusok népszerűsége folyamatosan nő: 2024-ben már 110 ezer résztvevő élvezheti a táborok kínálta lehetőségeket.

Idén öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok: az alapítványi tulajdonban lévő zánkai, fonyódligeti és zalaszabari táborhelyeken, az erdélyi helyszínen, valamint a Bács-Kiskun vármegyei Ágota Falván, amely partnerhelyszínként csatlakozott a programhoz.

Fonyódligeten 2021 óta turnusonként mintegy 800 táborozó töltheti a nyarat különleges környezetben, egy jurtatáborban, közel két kilométeres Balaton-parttal.

A nyári program június 22-től augusztus 29-ig tart.

A hatnapos, ötéjszakás, vasárnaptól péntekig zajló turnusokban általános iskolás korú gyerekek vehetnek részt, akik teljes ellátást kapnak: napi ötszöri étkezést, mindössze ezer forintos részvételi díjért.

Fontos a gyerekek biztonsága

A táborozók biztonságát helyszíni biztonsági szolgálat garantálja, valamint 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésükre. A programok tematikája a magyarság, a honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység értékeit közvetíti, így a résztvevők egyszerre szerezhetnek élményeket és bővíthetik ismereteiket.

