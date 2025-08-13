Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna támogatását erősítette meg a háborúpárti Európa

Erzsébet-táborok

Biztonság, élmények, közösség – 13 éve sikeres az Erzsébet-tábor program

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csaknem másfél millióan vettek részt az Erzsébet-táborokban 2012 óta. Idén öt helyszínen – köztük Zánkán, Fonyódligeten és Erdélyben – várják a gyerekeket. A nyári, hatnapos turnusok során teljes ellátás, biztonsági felügyelet és 24 órás orvosi ügyelet biztosítja a felhőtlen kikapcsolódást. Az Erzsébet-táborok programjai a magyarság, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység értékeire épülnek. Az idei évben már 110 ezer gyermek nyaralhat a program keretében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erzsébet-táborokgyerekekkelBalaton

Több mint 1,5 millióan táboroztak az Erzsébet-táborokban 2012 óta.

Erzsébet-táborok
1,5 millió gyermek táborozott az Erzsébet-táborokban 2012 óta

Idén öt helyszínen várják a gyerekeket az Erzsébet-táborok

Az elmúlt 13 évben csaknem másfél millió gyermek és fiatal vehetett részt az Erzsébet-táborok programjain – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM). Az ottalvós turnusok népszerűsége folyamatosan nő: 2024-ben már 110 ezer résztvevő élvezheti a táborok kínálta lehetőségeket.

Idén öt helyszínen zajlanak Erzsébet-táborok: az alapítványi tulajdonban lévő zánkai, fonyódligeti és zalaszabari táborhelyeken, az erdélyi helyszínen, valamint a Bács-Kiskun vármegyei Ágota Falván, amely partnerhelyszínként csatlakozott a programhoz.

Fonyódligeten 2021 óta turnusonként mintegy 800 táborozó töltheti a nyarat különleges környezetben, egy jurtatáborban, közel két kilométeres Balaton-parttal.

A nyári program június 22-től augusztus 29-ig tart.

A hatnapos, ötéjszakás, vasárnaptól péntekig zajló turnusokban általános iskolás korú gyerekek vehetnek részt, akik teljes ellátást kapnak: napi ötszöri étkezést, mindössze ezer forintos részvételi díjért.

Fontos a gyerekek biztonsága

A táborozók biztonságát helyszíni biztonsági szolgálat garantálja, valamint 24 órás orvosi ügyelet áll rendelkezésükre. A programok tematikája a magyarság, a honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység értékeit közvetíti, így a résztvevők egyszerre szerezhetnek élményeket és bővíthetik ismereteiket.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!