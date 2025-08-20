Az EU új szabályozása ársokkot tehet a karácsonyfa alá

Az Európai Unió új szabályozása – az EUDR (EU Deforestation Regulation - Erdőirtási Szabályozás) – 2025. december 30-ától alapvetően alakíthatja át az élelmiszer- és fogyasztási cikkek piacát – írja a Bild.

Tilos lesz az EU-ba olyan árut behozni, amelynek előállításához 2020. december 31. után erdőt irtottak ki. Fotó: MD. RAKIBUL HASAN RAFIU / NurPhoto



Szigorú EU szabályozás

A rendelet értelmében tilos lesz az EU-ba olyan árut behozni, amelynek előállításához 2020. december 31. után erdőt irtottak ki. Ez nemcsak a trópusi erdőkre, hanem az európai erdőkre is vonatkozik.

A szabályozás hét nyersanyagot érint:

kávé,

kakaó,

pálmaolaj,

szója,

marhahús,

fa

és gumi.

Ezek azonban nemcsak nyers formában, hanem feldolgozott termékként is ide tartoznak - azaz érintett lehet a csokoládé, a bőrtáska vagy éppen a bútorlap is.

Az új szabályozás értelmében:

„A cégeknek a jövőben pontosan meg kell adniuk, hol termesztették a felhasznált alapanyagaikat: a földrajzi koordinátákkal együtt.

Aki hibás adatot ad meg, vagy elmulasztja a geoinformációk közlését, az pénzbírságot, importtilalmat vagy akár termék-beszerzést kockáztat.”

A kereskedelmi láncok már most figyelmeztetnek a lehetséges következményekre. Az EDEKA szerint a bürokratikus terhek hatalmasak, hiszen milliónyi nyilatkozatot kell készíteni még olyan árukról is, amelyeket korábban már ellenőriztek. A REWE szakértői úgy látják, az előírások nagy részét végül a kistermelők viselik majd, akik nehezen tudják teljesíteni a drága megfelelési feltételeket.

A Fairtrade Deutschland képviseletében Martin Schüller arra figyelmeztetett a német lapnak, hogy:

A rendelet a globális délben neokolonialista beavatkozásnak tűnik, és ellátási hiányokat is okozhat, főleg a bio- és Fairtrade-termelők körében.”

Bár a cél – az erdők védelme – helyes, a megvalósítás szerinte épp az ellenkezőjét eredményezi: igazságtalanságot és többletköltséget.

Jörg Krämer, a Commerzbank vezető közgazdásza pedig azt mondta:

A bürokrácia a legnagyobb probléma a vállalatok számára. Ngyobb, mint a magas adók vagy a drága energia.”

A kereskedők szerint így szinte elkerülhetetlen, hogy a többletköltségeket a vásárlók fizessék meg. A következő karácsonykor tehát jóval drágább lehet minden kávé, csokoládé, marhahús vagy akár fa alapanyagú termék, vagyis az EU-s szabályozás szó szerint ársokkot tehet a karácsonyfa alá.