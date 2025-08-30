Civilizációs válság fenyegeti Európát a téves migrációs politika miatt

A XXI. Század Intézet kutatója, Petri Bernadett rámutatott: egy bécsi tartományi bíróság egy magánjogi választottbírósági döntést támogatott meg, amely az iszlám saría jogra épült, és azt fogadta el választott jogként. A bíróság álláspontja szerint nem szükséges ellenőrizni a saría részleteinek jogi megfelelőségét, elegendő, ha az eredmény nem ütközik az osztrák jog alapértékeibe. Ez bár formálisan semlegesnek tűnhet, valójában aláássa az egységes európai jogrendet és igazságügyi biztonságot.

Saría-bírósági döntés Európában? Forrás: XXI. Század Intézet

Milyen következménnyel járhat ez Európa számára?

A XXI. Század Intézet elemzőjének álláspontja szerint az ilyen ítéletek azt jelzik, hogy Európa nemcsak migrációs, hanem kulturális értelemben is veszélyben van. A civilizációs identitást, a jogbiztonságot és a tagállamok önrendelkezését egyaránt veszélyezteti az a gyakorlat, amely megengedő a párhuzamos jogrendekkel szemben.

Mi áll a civilizációs válság hátterében?

Petri Bernadett rámutat: az EU migrációs politikája több mint egy évtizedes hibás irányt követ, amely – miközben Magyarországot több mint 600 millió euró büntetéssel sújtja – valójában Európa önállóságát rombolja.

Milyen hatással van ez a tagállamok együttműködésére?

A széttöredező, párhuzamos jogrendszerek megjelenése aláássa az európai igazságszolgáltatás alapjait és a közös jogi normákba vetett bizalmat. Ez nemcsak jogi következményekkel jár, hanem közösségi szinten is destabilizálja a tagállamok közti együttműködést.

Hogyan lehet Európa jövőjét megvédeni?

A XXI. Század Intézet elemzője szerint végre elengedhetetlen, hogy az EU visszatérjen a tagállami autonómia, a tárgyalásos határvédelem és kulturális önazonosság védelméhez. Csak így kerülhető el a civilizációk közti feloldódás veszélye.