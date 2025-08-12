Miért lesz különösen jó Budapesten az Otthon Start? Budapesten ma az első lakás megvásárlása sokaknak szinte lehetetlen küldetés — magas árak, nagy önerő, kiszámíthatatlan kamatok miatt. A fővárosi lakhatási válság az elmúlt években komoly kihívássá vált, amelyet a kormány orvosolni kíván. Ezért van az Airbnb-moratórium, ezért épül a Diákváros a IX. kerületben, és ezért indul az Otthon Start program is – sorolta Szentkirályi Alexandra.
A budapesti Fidesz frakcióvezetője elmondta, Budapesten is teljes körűen elérhető az új, fix 3%-os hitelkonstrukció, hozzátette:
Ez a program esélyt ad a fővárosi fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek itt, ahol élnek és dolgoznak
– közölte, majd így zárta bejegyzését:
Hajrá! Szeptember 1-jétől indul a program. Ti melyik kerületben néznétek első lakást?