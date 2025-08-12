Miért lesz különösen jó Budapesten az Otthon Start? Budapesten ma az első lakás megvásárlása sokaknak szinte lehetetlen küldetés — magas árak, nagy önerő, kiszámíthatatlan kamatok miatt. A fővárosi lakhatási válság az elmúlt években komoly kihívássá vált, amelyet a kormány orvosolni kíván. Ezért van az Airbnb-moratórium, ezért épül a Diákváros a IX. kerületben, és ezért indul az Otthon Start program is – sorolta Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz frakcióvezetője elmondta, Budapesten is teljes körűen elérhető az új, fix 3%-os hitelkonstrukció, hozzátette:

az Otthon Start pontosan azoknak segít, akiknek ma a legnehezebb saját lakáshoz jutni az országban, és ők Budapesten élnek. Hiszen

itt a legmagasabbak az albérletárak, ezért a fix törlesztő itt éri meg leginkább a fiataloknak az albérlet díjával szemben,

itt a legdrágábbak az ingatlanok, ezért az ár- és négyzetméterár-korlát fékezi a drágulást, és új vevőknek ad lehetőséget vásárlásra, ami a lakásépítéseket is ösztönzi, és az albérletárakat is csökkentheti,

itt a legmagasabb a diplomások aránya, így a továbbtanulás és karrierépítés miatt itt tolódik ki leginkább a családalapítás életkora — ezért segítség, hogy nincs életkori vagy családi megkötés.

Ez a program esélyt ad a fővárosi fiataloknak és családoknak, hogy ne kelljen elhagyniuk Budapestet, hanem saját otthont teremthessenek itt, ahol élnek és dolgoznak

– közölte, majd így zárta bejegyzését:

