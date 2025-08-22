Egy helyen minden, amit tudni kell a fix 3 százalékos lakáshitelről

Kevesebb, mint két hét múlva elindul az egyik legnagyobb állami otthonteremtő intézkedés, a fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program.

A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor.

Szeptember 1-től elindul a fix 3 százalékos hitelt garantáló Otthon Start program

A lehetőségről Orbán Viktor beszélt július elején, a hónap végi kormányülésen pedig már a részletszabályokat is elfogadták.

A cél, hogy mindenki, aki akar, saját otthonhoz jusson. A program - melyet a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb ilyen támogatásának tartanak - az első lakáshoz jutást segíti. De lássuk a kedvezményes lakáshitel részleteit!

Mik a legfontosabb tudnivalók?

1. A hitelprogram szeptember 1-jén indul.

2. Fix, alacsony, 3 százalékos kamat a teljes futamidőre.

3. A futamidő maximum 25 év.

4. A hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet.

5. Alacsony, tíz százalékos önerő.

Ki vehet fel ilyen hitelt? Kell gyerek, házasság?

A feltételek között nem szerepel sem házasság, sem gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem. Tehát lényegében bárki előtt nyitott a lehetőség, a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.

Lehet más ingatlanom?

Mivel az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, így nem mindegy, mi számít első lakásnak. Felveheti a 3 százalékos fix hitelt, aki az igénylés időpontjában, és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. De az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja. És az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.

Milyen egyéb személyes feltételeket kell teljesíteni?

A kedvezményes hitelt azok vehetik fel, akik betöltötték 18. életévüket és van magyarországi lakóhelyük. Ezen felül szükséges a büntetlen előélet, és az, hogy az érintettnek ne legyen a köztartozása. Elengedhetetlen a két év társadalombiztosítási jogviszony is. Át kell menni a banki hitelképességi vizsgálaton.

Kiskorú gyerek nevére lehet így ingatlant venni?

Mindenki a saját nevében igényelheti csak a hitelt, a bank pedig vizsgálja az érintett jövedelmét és a hitelképességét is. Ebből az is következik, hogy számít a jövedelem.