Saját szolgálati fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

Egy helyen minden, amit tudni kell a fix 3 százalékos lakáshitelről

Már csak pár nap és elindul az Otthon Start, amit a kormány a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési támogatásának nevez. A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor, ami nem csoda, hiszen óriási anyagi segítséget kínál az első otthon megvásárlásához. Cikkünkben az összes fontos kérdésre választ adunk, így például arra, ki jogosult a fix 3 százalékos hitelre, abból milyen ingatlan vehető és a segítségével mennyit takaríthatnak meg az ügyfelek.
Kevesebb, mint két hét múlva elindul az egyik legnagyobb állami otthonteremtő intézkedés, a fix 3 százalékos lakáshitelt kínáló Otthon Start program. 

A fix 3 százalékos hitelt garantáló program több tízezer ügyfélnek lehet vonzó már rögtön a kezdetekkor.

Szeptember 1-től elindul a fix 3 százalékos hitelt garantáló Otthon Start program

A lehetőségről Orbán Viktor beszélt július elején, a hónap végi kormányülésen pedig már a részletszabályokat is elfogadták

A cél, hogy mindenki, aki akar, saját otthonhoz jusson. A program - melyet a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb ilyen támogatásának tartanak - az első lakáshoz jutást segíti. De lássuk a kedvezményes lakáshitel részleteit!

Mik a legfontosabb tudnivalók?

1. A hitelprogram szeptember 1-jén indul.

2. Fix, alacsony, 3 százalékos kamat a teljes futamidőre.

3. A futamidő maximum 25 év.

4. A hitelösszeg magas, akár 50 millió forint is lehet.

5. Alacsony, tíz százalékos önerő.

Ki vehet fel ilyen hitelt? Kell gyerek, házasság?

A feltételek között nem szerepel sem házasság, sem gyermekvállalás, és nincs életkormegkötés sem. Tehát lényegében bárki előtt nyitott a lehetőség, a gyermektelenek, az egyedülállók és az idősebbek is élhetnek vele, ha a megfelelnek a feltételeknek.

Lehet más ingatlanom?

Mivel az Otthon Start az első lakáshoz jutást segíti, így nem mindegy, mi számít első lakásnak. Felveheti a 3 százalékos fix hitelt, aki az igénylés időpontjában, és az azt megelőző tíz évben nem volt tulajdonosa belterületi lakóingatlannak. De az is élhet a kedvezményes lehetőséggel, akinek volt kis értékű, legfeljebb 15 millió forintot érő ingatlanja. És az is, aki maximum 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett bármilyen értékű ingatlanban.

Milyen egyéb személyes feltételeket kell teljesíteni?

A kedvezményes hitelt azok vehetik fel, akik betöltötték 18. életévüket és van magyarországi lakóhelyük. Ezen felül szükséges a büntetlen előélet, és az, hogy az érintettnek ne legyen a köztartozása. Elengedhetetlen a két év társadalombiztosítási jogviszony is. Át kell menni a banki hitelképességi vizsgálaton.

Kiskorú gyerek nevére lehet így ingatlant venni?

Mindenki a saját nevében igényelheti csak a hitelt, a bank pedig vizsgálja az érintett jövedelmét és a hitelképességét is. Ebből az is következik, hogy számít a jövedelem.

Mit lehet venni a kölcsönből?

Azok, akik megfelelnek a feltételeknek, a 3 százalékos hitelt felhasználhatják új vagy használt ingatlan megvásárlására, és vehetnek belőle lakást, családi házat, akár tanyát is. A hitel ingatlan építését is segítheti. Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió. Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.

Csak a fővárosban vagy vidéken is felhasználható?

Legyen szó építkezésről vagy kész ingatlan vásárlásáról, az ország teljes területén lehet válogatni a helyszínek között. Területi megkötés tehát nincs.

Drágábbak lesznek az ingatlanok, mint eddig?

A két értékhatár, különösen az, amelyik 1,5 millió forintban maximalizálja a négyzetméterárat, a konstrukció igen fontos eleme. Ezek hivatottak garantálni ugyanis, hogy az Otthon Start indulásával megnövekedő kereslet ne srófolhassa az egekbe az ingatlanárakat.

Lesz elég ingatlan a piacon?

Minden jel arra utal, hogy igen. Az Otthon Start július eleji bejelentésének hírére az ingatlanfejlesztők is lendületbe jöttek: már most több mint tízezer támogatott árú lakás fejlesztése áll előkészület alatt, ezek közül 4200 Budapesten.

Miért jobb az Otthon Start a bankok ingatlanhiteleinél?

A fix 3 százalék azt jelenti, hogy a hiteltörlesztés ideje alatt nem változik a kamat. A most a bankoknál elérhető lakáshitelek kamatai nagyjából 8 százalék körül alakulnak, vagyis az állami programmal jelentős megtakarítást érhet el az ingatlanvásárló. A kormány számításai szerint a jóval alacsonyabb törlesztőrészletek miatt a piacon elérhető hiteleknél

  • 20 millió forint hitel esetén 60 ezer,
  • 30 millió forint hitel esetén 90 ezer,
  • 50 millió forint hitel esetén majdnem 150 ezer forintos havi megtakarítást érhet el az Otthon Start programot választó lakásvásárló.

Hogyan alakulnak a törlesztőrészletek?

Vegyük a legmagasabb összeget példának: 50 millió forint hitel törlesztőrészlete havi 237 ezer forint lesz 25 év futamidő alatt. Ehhez a bankok átlagosan 480 ezer forintos nettó jövedelmet várnak el. Az Otthon Startban viszont lehetőség van arra is, hogy ezt ne egyedül teljesítse az első lakását vásárló, hiszen például a szülei is csatlakozhatnak a hitelfelvételhez adóstársként, így a bank számításba veszi az ő jövedelmüket is.

Mire elég a felvehető hitel összege?

Az otthonteremtési konstrukcióban sokkal nagyobb alapterületű ingatlanhoz juthatnak az érdeklődők, mintha piaci alapon kérnének kölcsönt. Bruttó 600 ezer forintos jövedelem esetén jelenleg 26 millió forintos hitelt állapítanak meg a pénzintézetek, míg a fix 3 százalékos program keretében akár 42 millió forint is elérhető, ami éppen elég egy szobával nagyobb lakásra.

Mekkora önerőt kell előteremteni?

A piacon úgyszintén elérhetetlennek számít a mindössze tíz százalékos önerő, ezt is csak az Otthon Start tudja.

Mit tegyek, ha ennyi önerőt sem tudok összegyűjteni?

Ha a saját otthonra vágyónak a kisebb önerő összegyűjtése is nehézséget okoz (mert például az albérlet fizetése elviszi azt az összeget, amit megtakaríthatott volna), akkor is van megoldás. Az Otthon Start a a finanszírozásban is rugalmas, ezért kombinálható lesz minden más családtámogatási programmal. Így például a Munkáshitelt vagy CSOK-ot is be lehet forgatni az ingatlanvásárlásba.

Hogyan alakulhatnak pontosan a számok?

A számítások elérhetők a kormányzati honlap, a kormany.hu videói között. Ezek segítségével gyorsan áttekinthető, hogy tízmilliótól ötvenmillió forintos hitelfelvételig mekkora önerőre lesz szükség, és hogy a 25 éves futamidő alatt mekkora lesz a havi törlesztőrészlet. Az alábbi linkekre kattintva találja a tájékoztató videókat, ha a felvenni kívánt hitel összege tízmillióhúszmillióharmincmilliónegyvenmillió vagy ötvenmillió forint lenne.

Hol igényelhető?

A fix 3 százalékos hitelt a kereskedelmi bankok nyújtják, mégpedig – természetesen – az állami szabályozás alapján. A bankok – mint azt a Világgazdaság korábban megírta – már teljes erőbedobással készülnek az Otthon Start program szeptemberi indulására: a legtöbb pénzintézetnél már szerepel a termék részletes ismertetője a weblapon, az ügyfelek előzetesen regisztrálhatnak, sőt, egyes pénzintézeteknél már adott a lehetőség előzetes értékbecslés igénylésére is.

Meddig lehet jelentkezni?

A program szeptember elsején indul, és nyitott végű, vagyis nincs meghirdetett zárási dátum. Ezzel együtt érdemes lehet minél előbb élni a lehetőséggel, már csak azért is, mert az albérletárak egyre emelkednek, miközben a kamat fix 3 százalék a legfeljebb 25 éves futamidő végéig. Több hazai nagyvárosban már most magasabb az albérletek díja, mint amennyit az állami programban törlesztőként fizetni kell majd. A különbség pedig óriási: amíg az ember másnak fizet a bérelt lakásért, addig, ha törleszt, akkor a saját vagyonát növeli.

 Összevonhatók az állami kedvezmények?

A fix 3 százalékos lakáshitel – adott esetben – kombinálható a CSOK Plusszal, a Babaváró hitellel, a Falusi CSOK-kal, a Vidék otthonfelújítási programmal és az Energetikai felújítási hitellel. Vagyis ha valaki teljesíti a feltételeket, több forrásból is támogatáshoz juthat.

A családdal közösen is lehet?

A házastársak közösen is igényelhetik a kedvezményes hitelt. A tulajdoni feltételeknek és a társadalombiztosítás jogviszonnyal kapcsolatos elvárásoknak elég, ha az egyikük megfelel.

Hol találhatók meg a részletes szabályok?

A pontos részleteket jogszabály, egy kormányrendelet határozza meg, ami itt böngészhető át. A kormányzati tájékoztató pedig itt érhető el.

 

