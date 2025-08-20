Otthon Start – további könnyítés jön a fiataloknak?

„Panyi Miklós miniszterhelyettes úrral egyeztettem az Otthon Start program kapcsán, és a Fidelitas nevében olyan javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek további enyhítéseket tartalmaznának a fiatalabb korosztály számára” – mondta el a Magyar Nemzetnek Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a fix 3%-os hitelkonstrukcióval kapcsolatban.

A fix 3%-os hitelkonstrukció a fiataloknak újabb lehetséget ad az otthonteremtésre

A Fidelitas vezetője arról tájékoztatta a lapot, hogy a fiatalokat erőteljesebben kell segíteni a saját otthonhoz jutásban, ezért fogalmaztak meg egy konkrét javaslatot, amelynek a megvalósíthatóságát jelenleg vizsgálják.

Hozzátette:

A program valódi segítség a fiatalok számára. Hogyha az 50 millió forintos hitelkonstrukcióval számolunk, akkor a teljes törlesztő havonta körülbelül olyan 230-240 ezer forint. Mindeközben egy ingatlan bérleti díja már 200 ezer forint körül van.”

Hangsúlyozta, a Fidelitas maximálisan támogatja és üdvözli a kormány ezen intézkedését, az Otthon Start program a családbarát kormányzati intézkedések sorában egy újabb elem, ami segítséget nyújt a családoknak és a fiataloknak egyaránt.

Ahogyan lapunk is megírta, becslések szerint

tízezrek várakoznak ugrásra készen, hogy élhessenek a kormány lakásvásárlást segítő intézkedésével,

a fix 3 százalékos kamatot biztosító Otthon Start lakáshitel konstrukcióval. A lakosság igen széles köre vághat bele saját tulajdonú otthon megvásárlásába. Korábbi cikkünkből néhány fontos kérdésre itt is megadjuk a választ, teljes cikkünk ide kattintva érhető el.

Milyen ingatlant lehet venni a fix 3%-os kölcsönből?

Azok, akik megfelelnek a feltételeknek, a 3 százalékos hitelt felhasználhatják új vagy használt ingatlan megvásárlására, és vehetnek belőle lakást, családi házat és akár tanyát is. A hitel ingatlan építését is segítheti.

Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió.

Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.

Csak a fővárosban vagy vidéken is felhasználható?

Lényeges, hogy legyen szó építkezésről vagy kész ingatlan vásárlásáról,

az ország teljes területén lehet válogatni a helyszínek között.

Területi megkötés tehát nincs.