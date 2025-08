Migrációs propaganda és zavaros kapcsolatok – Itt a Kneecap-botrány új szála

A Kneecap nevű antiszemita és palesztinpárti rapzenekar magyarországi koncertje körül kirobbant botrány újabb politikai és nemzetbiztonsági kérdéseket vetett fel, miután a sajtó figyelme az egyik háttérszereplőre, Gerendai Károly barátjára, Mazen Al-Ramahi jordán származású üzletemberre irányult. A férfi korábban többször is nyíltan kiállt a nyugat-európai típusú migrációs politika mellett, és úgy nyilatkozott, hogy Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat, hasonlóan Németországhoz, amelyet mintaként dicsért.

Gerendai Károly Fotó: MTI

Gerendai Károly barátja

A botrányt az robbantotta ki, hogy a Sziget Fesztivál szervezői ragaszkodtak a Kneecap felléptetéséhez, annak ellenére, hogy a zenekart antiszemita és radikális kijelentéseik miatt kitiltották Magyarországról. A sajtó szerint ennek hátterében Gerendai Károly, a Sziget alapítójának szoros kapcsolata Al-Ramahival állhatott, mivel az arab üzletember szállodájában található Gerendai étterme, a Costes Downtown. Gerendai ezt cáfolta, üzleti kapcsolatot nem ismer el.

Al-Ramahi korábban palesztinpárti tüntetést is szervezett volna Budapesten, de a rendőrség nem engedélyezte. A férfi az elmúlt években Soros Györgyhöz köthető szervezetekkel is kapcsolatba került: cége 2021-ben tízezer euróval támogatott egy palesztinbarát kezdeményezést, amelyet több, Izrael által terrorszervezetnek minősített NGO is támogatott (pl. Addameer, Al-Haq).

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter megerősítette: Al-Ramahi a magyar titkosszolgálatok látókörébe került, bár részleteket nem árult el. A történet nemcsak kulturális, de nemzetbiztonsági dimenziókat is kapott, különösen a radikális ideológiákkal, migrációval és külföldi befolyással kapcsolatos összefüggések fényében.