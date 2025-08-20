Keményen kiosztották Geszti Pétert az „igazi suttyó, prosztó poénja” miatt

„Tegye föl a kezét, aki busszal jött ide! Tegye föl a kezét, aki autóval! Tegye föl, aki vonattal! Nektek külön gratulálok, hogy sikerült ideérni. Most nemrég hallottuk, hogy a MÁV bejelentette: 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra. Úgyhogy remélem, rajta leszünk a sínen mindannyian” – így poénkodott a köztudottan kormányellenes Geszti Péter, aki Hódmezővásárhelyen adott koncertet.

Geszti Péter a MÁV-on poénkodott. (Fotó: Geszti Péter/Facebook)

A rapper szavaira Németh Balázs reagált, aki szerint „igazi suttyó, prosztó poén” volt, amit Geszti mondott. A Fidesz-frakció szóvivője először saját Facebook-oldalán mondott véleményt, mint írta, "Geszti Péternek, aki a vonattal utazókkal "vicceskedik" a koncertjén: Németországban a távolsági vonatok pontossága: 62,5 százalék, Magyarországon: 80 százalék. Tudom-tudom, itthon minden sz*r!"

Geszti Péter suttyó poénja

Németh Balázs aztán a Hír Tv-ben úgy fogalmazott,

„ha erre a Geszti Péter-idézetre visszatérhetünk, igazi suttyó, prosztó poén volt szerintem onnan a színpadról, egy olyan embertől, aki valószínűleg soha nem jár vonattal, vagy nagyon régen járhatott vonattal.”

– Arról van szó, hogy hergelni kell, uszítani kell, gyűlöletet kell kelteni mindenféle közszolgáltatással kapcsolatban. Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország. Miközben azt tapasztalhatjuk a hétköznapokban, hogy igen, persze, vannak hibák – hiszen minden területen, mindig vannak hibák –,

de összességében sokkal jobban működik Magyarország, mint 2010-ben

– hangsúlyozta Németh Balázs.



