Gulyás Gergely a Kormányinfón: November 30-ig meghosszabbítjuk az árrésstopot

Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók.
Szeptember elsején indul a 3 százalékos hitelprogram. A program keretében 25 évre legfeljebb 50 millió válik elérhetővé 10 százalékos önrész mellett. Ez a piaci hitelhez képest azt jelenti, hogy 10 millió forintonként 30 ezerrel kevesebbet kell fizetni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely tájékoztatott: óriási az érdeklődés, emiatt lehet hogy még kedvezőbb ajánlatok megjelenhetnek a piacon.
Gulyás Gergely elmondta: a kormány döntött az árréstopról. Meghosszabbítják 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.
A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre.
Gulyás Gergely tájékoztatott: várják, hogy Brüsszel is megszólaljon.
A családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start közötti összhangot megteremti egy kormányrendelet, amely ma este jelenik meg. Az átjárhatóságot is biztosítják: például ha valaki most Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége van arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét, vagy kiegészítse azzal.
Vitályos Eszter a Demján Sándor Programról elárulta, az 1+1 kkv-beruházás élénkítő támogatási programban 1351 vállalkozás kapott döntést összesen 105 milliárd forint összegben. 936 vállalkozás már megkapta a támogatást. A kormányszóvivő tájékoztatása alapján a kormány valamennyi támogatási és hitelprogramja folyamatban van.
Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére.
Gulyás Gergely tájékoztatott: kiváló miniszternek tartotta Varga Juditot. Szerinte ennek a kérdésnek nincs aktualitása, ugyanis Varga Juditnak nincs ilyen szándéka. Emlékeztetett: a volt miniszter elmondta, hogy amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig ő nem fog szerepelni.
Meg kell indítani a megfelelő elljárásokat és kivizsgálni, hogy tényleg ötcsillagos szállodákban szállt-e meg Ruszin-Szendi Romulusz a feleségével – kérdezte a HírTV. Ha kiderül, hogy a luxusszállodai ellátással jogellenes dolog történt, akkor annak árát vissza kell fizetni – mondta a tárcavezető.
Trump és Putyin találkozójáról szólva azt mondta: mindenki azt találgatja, hogy lesz-e béke. A miniszter szerint önmagában az, hogy a párbeszéd megindult Oroszországgal, jó hír. A végén azonban az eredmény minősít szerinte. Mérsékelt optimizmusra ad okot a találkozó.
A magyarországi gáztározók állása jelenleg 64 százalékos, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elegendő, tehát jól – mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy hogy állnak a gáztározók.
Gulyás Gergely azt mondta: ismeri az Orbán Balázs által múlt héten emlegetett győzelmi terv főbb irányait, de részleteket nem akar elárulni. Szerinte a végeredmény a lényeg. Azt mondja: a kormány feladata, hogy kormányozzon, a Fidesznek pedig hadrendbe kell állnia, amivel kapcsolatban a pártelnök tud tájékoztatást adni.
Milyen lett az idei aratás után a búzatermés – tették fel a kérdést. Vitályos Eszter válaszában elmondta, hogy meglesz az ország kenyere és még exportra is jut majd.
Az őszi búza átlagtermése 5,55 tonna lett.
Gulyás Gergely tájékoztatott: a kormány álláspontja az, hogy az európai gazdaság sikerének egyik oka korábban az volt, hogy az olcsó orosz energiával tudott termelni. Amióta – a háború kitörése után – elkezdtek leválni az orosz energiáról, rosszul teljesít a német és osztrák gazdaság.
A kormány szerint az lenne a jó, ha a németek és az európaiak megint Oroszországból vásárolnának energiát, és akkor olcsóbban tudnának termelni. Szerinte a magyar álláspont az, hogy amit lehet, mi állítsunk elő (atomerőművel és napelemekkel), de a maradékot külföldről kell venni.
Gulyás úgy véli: nem szabad ideológiai alapon dönteni arról, honnan vásároljuk az energiát. Onnan kell venni szerinte, ahol az a legolcsóbb.