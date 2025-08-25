Hírlevél

Rendkívüli

Vitályos Eszter

Gulyás Gergely a Kormányinfón: November 30-ig meghosszabbítjuk az árrésstopot

6 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

14:52
Vitályos Eszter Facebookon üzent
14:53
Gulyás Gergely: 15:30 Kormányinfó
15:41
Gulyás Gergely: Indul a hitelprogram
15:46
Tovább lesz árréstop
15:49
Határozott intés Ukrajna irányába
15:52
Fontos kormányrendelet
15:57
Folyamatban a hitelprogramok
16:00
Ukrán színekben a Lánchíd
16:03
Visszatérhet Varga Judit?
16:07
Ruszin-Szendi Romulusz visszaélt a pozíciójával?
16:10
Milyen közel van a béke?
16:18
Így állnak a gáztározók
16:31
Orbán Viktor győzelmi terve
16:35
Lesz kenyér
16:44
Orosz gáz, ideológia, gazdaság
Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tartott „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra.
Vitályos EszterKormányinfóGulyás Gergely
Cikkünk folyamatosan frissül15 bejegyzés

Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók.

 

14:52
August 25, 2025
Vitályos Eszter Facebookon üzent

14:53
August 25, 2025
Gulyás Gergely: 15:30 Kormányinfó

15:41
August 25, 2025
Gulyás Gergely: Indul a hitelprogram

Szeptember elsején indul a 3 százalékos hitelprogram. A program keretében 25 évre legfeljebb 50 millió válik elérhetővé 10 százalékos önrész mellett. Ez a piaci hitelhez képest azt jelenti, hogy 10 millió forintonként 30 ezerrel kevesebbet kell fizetni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely tájékoztatott: óriási az érdeklődés, emiatt lehet hogy még kedvezőbb ajánlatok megjelenhetnek a piacon.

15:46
August 25, 2025
Tovább lesz árréstop

Gulyás Gergely elmondta: a kormány döntött az árréstopról. Meghosszabbítják 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.

15:49
August 25, 2025
Határozott intés Ukrajna irányába

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre.

Gulyás Gergely tájékoztatott: várják, hogy Brüsszel is megszólaljon.

15:52
August 25, 2025
Fontos kormányrendelet

A családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start közötti összhangot megteremti egy kormányrendelet, amely ma este jelenik meg. Az átjárhatóságot is biztosítják: például ha valaki most Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége van arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét, vagy kiegészítse azzal.

15:57
August 25, 2025
Folyamatban a hitelprogramok

Vitályos Eszter a Demján Sándor Programról elárulta, az 1+1 kkv-beruházás élénkítő támogatási programban 1351 vállalkozás kapott döntést összesen 105 milliárd forint összegben. 936 vállalkozás már megkapta a támogatást. A kormányszóvivő tájékoztatása alapján a kormány valamennyi támogatási és hitelprogramja folyamatban van.

16:00
August 25, 2025
Ukrán színekben a Lánchíd

Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére. 

16:03
August 25, 2025
Visszatérhet Varga Judit?

Gulyás Gergely tájékoztatott: kiváló miniszternek tartotta Varga Juditot. Szerinte ennek a kérdésnek nincs aktualitása, ugyanis Varga Juditnak nincs ilyen szándéka. Emlékeztetett: a volt miniszter elmondta, hogy amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig ő nem fog szerepelni.

16:07
August 25, 2025
Ruszin-Szendi Romulusz visszaélt a pozíciójával?

Meg kell indítani a megfelelő elljárásokat és kivizsgálni, hogy tényleg ötcsillagos szállodákban szállt-e meg Ruszin-Szendi Romulusz a feleségével – kérdezte a HírTV. Ha kiderül, hogy a luxusszállodai ellátással jogellenes dolog történt, akkor annak árát vissza kell fizetni – mondta a tárcavezető.

16:10
August 25, 2025
Milyen közel van a béke?

Trump és Putyin találkozójáról szólva azt mondta: mindenki azt találgatja, hogy lesz-e béke. A miniszter szerint önmagában az, hogy a párbeszéd megindult Oroszországgal, jó hír. A végén azonban az eredmény minősít szerinte. Mérsékelt optimizmusra ad okot a találkozó.

16:18
August 25, 2025
Így állnak a gáztározók

A magyarországi gáztározók állása jelenleg 64 százalékos, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elegendő, tehát jól – mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy hogy állnak a gáztározók.

16:31
August 25, 2025
Orbán Viktor győzelmi terve

Gulyás Gergely azt mondta: ismeri az Orbán Balázs által múlt héten emlegetett győzelmi terv főbb irányait, de részleteket nem akar elárulni. Szerinte a végeredmény a lényeg. Azt mondja: a kormány feladata, hogy kormányozzon, a Fidesznek pedig hadrendbe kell állnia, amivel kapcsolatban a pártelnök tud tájékoztatást adni.

16:35
August 25, 2025
Lesz kenyér

Milyen lett az idei aratás után a búzatermés – tették fel a kérdést. Vitályos Eszter válaszában elmondta, hogy meglesz az ország kenyere és még exportra is jut majd. 

Az őszi búza átlagtermése 5,55 tonna lett.

16:44
August 25, 2025
Orosz gáz, ideológia, gazdaság

Gulyás Gergely tájékoztatott: a kormány álláspontja az, hogy az európai gazdaság sikerének egyik oka korábban az volt, hogy az olcsó orosz energiával tudott termelni. Amióta – a háború kitörése után – elkezdtek leválni az orosz energiáról, rosszul teljesít a német és osztrák gazdaság.

A kormány szerint az lenne a jó, ha a németek és az európaiak megint Oroszországból vásárolnának energiát, és akkor olcsóbban tudnának termelni. Szerinte a magyar álláspont az, hogy amit lehet, mi állítsunk elő (atomerőművel és napelemekkel), de a maradékot külföldről kell venni.

Gulyás úgy véli: nem szabad ideológiai alapon dönteni arról, honnan vásároljuk az energiát. Onnan kell venni szerinte, ahol az a legolcsóbb.

