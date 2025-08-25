Gulyás Gergely a Kormányinfón: November 30-ig meghosszabbítjuk az árrésstopot

Gulyás Gergely tájékoztatott: a kormány álláspontja az, hogy az európai gazdaság sikerének egyik oka korábban az volt, hogy az olcsó orosz energiával tudott termelni. Amióta – a háború kitörése után – elkezdtek leválni az orosz energiáról, rosszul teljesít a német és osztrák gazdaság.

A kormány szerint az lenne a jó, ha a németek és az európaiak megint Oroszországból vásárolnának energiát, és akkor olcsóbban tudnának termelni. Szerinte a magyar álláspont az, hogy amit lehet, mi állítsunk elő (atomerőművel és napelemekkel), de a maradékot külföldről kell venni.

Gulyás úgy véli: nem szabad ideológiai alapon dönteni arról, honnan vásároljuk az energiát. Onnan kell venni szerinte, ahol az a legolcsóbb.