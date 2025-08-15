Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen arról beszélt, az ünnep jó alkalom arra, hogy számba vegyük a távlatokat, az eredményeket, feladatokat, ráadásul a magyar állam esetében évezredes távlatról beszélhetünk.

Gulyás Gergely: Magyarország szuverén ország

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Egy ezeréves állam, amely szövetség múlt, jelen és jövő magyarjai között, ez tart meg és köt össze bennünket egymással, immáron 1025 éve – tette hozzá.

Mint mondta, "Szent István államának sikere önmagában az évezredes megmaradás is".

Szent István olyan országot alapított, "amelyben mindenki otthonra találhatott, aki hazájául választott bennünket", olyan országot, amely keresztény hitből nyerte erejét, ezért az európai kultúra része, olyan országot, amely mindig igyekezett megvédeni saját polgárait, s csak a legrosszabb korszakokban nem volt erre képes vagy nem tűzte ezt ki céljául – fogalmazott.

A miniszter felhívta a figyelmet arra:

azon kevesek közé tartozunk, akik jelen voltunk Európa bölcsőjénél, és azóta is a saját nevünkön és eredeti helyünkön élünk.

"Túléltük küzdelmeinket a világtörténelem legnagyobb birodalmaival szemben is, túléltünk megsemmisítőnek látszó katonai vereségeket, határmódosításokat, hosszú évszázadokig megoldhatatlannak tűnő történelmi kényszerpályákat. Geopolitika és a birodalmi központok legyőzhetetlennek és öröknek látszó gravitációs vonzásait is.

Túléltük, mert tudtuk, hogy kik vagyunk, és tudtuk, hogy magyarok akarunk maradni

– emelte ki.

Gulyás Gergely szavai szerint Magyarország egy sikeres ország, amelynek polgárai nemcsak szabadságharcosok és túlélők, hanem "álmok álmodói és álmok valóra váltói is". Mint mondta, Magyarország tudományos felfedezésekkel és nagyszerű találmányokkal gazdagította a világot és "hatalmas erejű művészi alkotásokkal" járult hozzá az emberiség közös kulturális örökségéhez.

A miniszter idézte Széchenyi Istvánt, aki arra intette kortársait, hogy csak a vagyonos nemzet szabad.

Szabadság és tulajdon, erre kell ma is lehetőséget biztosítani, ez az, ami a magyar államnak továbbra is feladata

– jegyezte meg.