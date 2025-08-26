Gulyás Gergely: A Tisza visszavezetné az országot a Gyurcsány-korszakba

Nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, az új tervekből nyilvánvaló, hogy a párt korábbi ígéretei durva hazugságok, és a Tisza visszavezetne a Gyurcsány-korszakba – mondta Gulyás Gergely az MTI-nek nyilatkozva kedden.

Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagált, hogy az Index birtokába került a Tisza gazdasági kabinetjének a pártvezetés számára készített belső feljegyzése szerint a párt hatalomra kerülése esetén háromkulcsos adózás bevezetésére és adóemelésre készül. Gulyás Gergely azt mondta: nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt brutális személyi jövedelemadó-emelésről szóló elképzelései, amelyek szerint az átlagbér 22 százalékkal adózna, a legmagasabb adókulcs pedig 33 százalék lenne.

Gulyás: A Tisza ígéretei durva átverések

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente – tette hozzá.

Ebből nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt korábbi, adócsökkentéssel kapcsolatos ígéretei a durva átverések és a gyurcsányi politikai hazugságok világába tartoznak. A miniszter értékelése szerint az új tervekre a Tisza és a Demokratikus Koalíció közötti összefogás alapdokumentumaként kell tekinteni, hiszen visszavezetnek abba a Gyurcsány-korszakba, amikor az átlagbér a legmagasabb kulccsal adózott.

