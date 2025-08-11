Hírlevél

Rákóczi Szövetség

A világ magyarságát tartja egyben a Rákóczi Szövetség

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Rákóczi Szövetségnek az a küldetése és saját szerepfelfogása is, hogy a világ magyarságát egyben tartsa, és minél több lehetőséget teremtsen a felnövekvő generációnak arra, hogy találkozzanak egymással – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Rákóczi Szövetség

Gulyás Gergely az idei nyár harmadik Összmagyar Középiskolás Táborában arról beszélt, hogy a Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy egy fiatal más magyar fiatalokkal találkozzon, legyenek akár anyaországi, a határokon túlról vagy a diaszpórából érkezők.

A táborba zömmel Magyarországról és Kárpát-medencei országokból érkeznek diákok, de csatlakoznak hozzájuk kortársaik az Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Brazília, Ciprus, Csehország, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Mexikó, Németország, Olaszország, Spanyolország és Svájc magyar diaszpóra közösségeiből is.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón 2025. július 16-án. . MTI/Purger Tamás
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszél a Kormányinfón, 2025. július 16-án (fotó: MTI/Purger Tamás)

A miniszter emlékeztetett, a táborban a Felczak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően száz lengyel fiatal is vendégeskedik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a lengyel-magyar barátság politikai vitákat is túlél.

A lengyel politikában is van remény, nincs még veszve Lengyelország, új elnök lépett hivatalba”

– vélekedett Gulyás.

A harmadik Összmagyar Középiskolás Tábor péntekig tart, ahol összesen mintegy ezer résztvevő vehet részt szakmai előadásokon, kirándulásokon valamint kulturális és sport programokon.

 

