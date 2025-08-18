Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

Horváth József

Ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára

23 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz–ukrán háború várható következményeiről és a békemegállapodásról is beszélt Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, aki a Harcosok órája hétfői adásának egyik vendége volt hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth Józseforosz-ukrán háborúharcosok klubjaDonald TrumpVlagyimir Putyin

A Harcosok Órája hétfői műsorában Horváth József volt Németh Balázs vendége az adás első részében. A műsor házigazdája több alkalommal idézett Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóján elhangzottakból, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője ezek mentén értékelte a lehetséges következő lépéseket. Az orosz-ukrán háború okairól, várható következményeiről és az azt lezáró békéről is szó esett.

Horváth József,háború, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője volt a Harcosok órája vendége 2025. augusztus 18-án (kép forrása: YouTube)
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője volt a Harcosok órája vendége 2025. augusztus 18-án, amelybe a háború is szóba került (kép forrása: YouTube)  

A Trump–Putyin-találkozó megítélése

Horváth József elmondta, hogy a nyugati világ egy része, „a világ Trump- és Putyin-gyűlölő része sokkolva érezte magát”, amikor az alaszkai csúcsról megjelent felvételeket, a pozitív nyilatkozatokat látta, illetve hallotta.

Kiemelte, hogy az elmúlt bő három évben – amióta a háború tart – 

a nyugati sajtó az orosz elnököt, illetve Oroszországot úgy festette le, mint a gonosz birodalmát, mintha az még mindig a Szovjetunió lenne. 

Az első orosz támadás, 2022 február vége után az európai vezetők nem arra törekedtek, hogyan lehet visszatérni ebből a „nyilvánvalóan zsákutcás állapotból” a korábbi kiváló gazdasági kapcsolatok felé”, ehelyett egy nagy, gonosz, fekete árnyékként „fölfestették Oroszországot a falra”.

Trump: Zelenszkijnek törekedni kell a megállapodásra, mert Ukrajna nem nagyhatalom

Horváth József szerint a szakértők sokat dolgoztak a tárgyalás előkészítésén, ezért nem meglepetés az a fajta kompromisszum, ami körvonalazódni látszik. Mint fogalmazott, ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.

A háborúkat lezáró békéknél mindig az erősek írják a megállapodást”

– hangsúlyozta Horváth József.

Lánczi Tamás keményen odaszólt Ursula von der Leyennek

A két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült Államok számára egy dolog az orosz-ukrán háború, de emellett még sok egyéb van a Közel-Kelettől Délkelet-Ázsián át az északi-sarkvidéki gazdasági kérdésekig, amely az oroszokat és az amerikaiakat egyaránt „izgatja”.

Putyin: Helyre kell állítani az igazságos egyensúlyt Európában és a világon

Orbán Viktor miniszterelnök többször elmondta, hogy nem jó van és rossz van, hanem a felborult egyensúlyt kell helyreállítani. Egy rövid történelmi áttekintést követően Horváth József elmondta:

„Az, hogy oroszok számára stratégiai fontosságú kérdés az, hogy Ukrajna esetében mi történik, azt már 2014-ben az Egyesült Államok, hogy úgy mondjam, nem vette figyelembe, nem azt mondta, hogy alkudjuk meg, nézzük meg, hogy mi lenne ebből a kiút ebből a helyzetből, hanem

erőből próbálták megoldani ezt az ügyet, és ha úgy tetszik, tudatosan terelték egyfajta zsákutcába az oroszokat,

és ezt ők sem vették észre, aminek a tragikus végkifejlete lett az, hogy az oroszok 2022-ben megtámadták Ukrajnát.”

Lánczi Tamás: Választani kell – a magyarok oldalán állsz, vagy a nemzeted ellen vagy

Ha Trump lett volna az elnök és nem Biden, nem lett volna háború

Az Egyesült Államok biztonságpolitikusainak rémálma volt, hogy az oroszok és a kínaiak egy platformra kerülve „túl nagy falattá válnak” és egy olyan kihívást jelentenek az Egyesült Államok számára, amit már nem biztos, hogy meg tudnak oldani.

Trump elnök jelenjeg ezt a bideni hibát igyekszik helyrehozni; a kínai-orosz együttműködésben pedig inkább lazítást elérni és magához édesgetni Oroszországot

– mondta el a szakértő.

Az apróságok üzenete a diplomáciában

Például annak, hogyan fogadta az Amerikai Egyesült Államok elnöke az orosz elnököt. Ez egyfajta „finom erődemonstráció is az Egyesült Államok részéről” – jelezte Horváth József, aki hozzátette:

A vörös szőnyeg az egy dolog, (utalva Zaharova orosz külügyi szóvivő nyilatkozatára), utána azért látjuk azt is, hogy a két repülőgép hogy áll meg egymással szemben. Tehát ez is sugallja azt, hogy

a két nagyhatalom első számú vezetője szemben van egymással egyforma távolság, ez mind-mind üzenet.

Ugyanakkor az is egy finom üzenet, amikor az Amerikai Egyesült Államok légierejének a high-tech gépei ott vannak a földön, Putyin elnöknek előttük kell elsétálnia. Ez is egyfajta finom erődemonstráció.

Szombaton délelőtt válságtanácskozást tartottak az Unió vezetői Zelenszkijjel

Megtörténik a Trump-Putyin csúcs, alszanak egyet rá és kiadnak egy nyilatkozatot, és minden megy úgy tovább, minthogy az elmúlt három és fél évben Brüsszelben ment. Készen állnak fenntartani a nyomást Oroszországra, továbbra is erősítik a szankciókat, egészen addig, amíg nem sikerül igazságos és tartós békét elérni. Ez is a szombati uniós nyilatkozatban van.

Mindeközben az öldöklés folytatódik Ukrajnában,

Európa gyengeségét éppen az is mutatja, vagy pökhendiségét, hogy ezt már nem hajlandó tudomásul venni, hogy egész egyszerűen kiment a szénsav, elfogyott az erő ebből a szankciós helyzetből. 

– mondta el Horváth József.

Zelenszkij és az EU-s vezetők Washingtonban

Az EU-s vezetők nem ültek le az oroszokkal és próbáltak értelmesen megegyezni. Az efféle kommunikációnak a hiánya vezet oda, hogy most a kisszékről próbálunk bekiabálni, és hogy kis fény essen ránk, annak ellenére, hogy

gyakorlatilag értelmes alternatívát a jelenleg kialkudottakhoz képest sajnos a nyugati vezetők már nem tudnak felmutatni.

– hangsúlyozta.

a NATO-ba nem engednék be Ukrajnát. Ezt Trump ki is írta a közösségi oldalára, hogy tuti, hogy Ukrajna nem lesz és nem lehet NATO-tag, de a NATO 5. cikkének megfelelő védelmet biztosítana neki

hangzott el a szakértőtől.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!