A Harcosok Órája hétfői műsorában Horváth József volt Németh Balázs vendége az adás első részében. A műsor házigazdája több alkalommal idézett Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóján elhangzottakból, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője ezek mentén értékelte a lehetséges következő lépéseket. Az orosz-ukrán háború okairól, várható következményeiről és az azt lezáró békéről is szó esett.

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője volt a Harcosok órája vendége 2025. augusztus 18-án, amelybe a háború is szóba került (kép forrása: YouTube)

A Trump–Putyin-találkozó megítélése

Horváth József elmondta, hogy a nyugati világ egy része, „a világ Trump- és Putyin-gyűlölő része sokkolva érezte magát”, amikor az alaszkai csúcsról megjelent felvételeket, a pozitív nyilatkozatokat látta, illetve hallotta.

Kiemelte, hogy az elmúlt bő három évben – amióta a háború tart –

a nyugati sajtó az orosz elnököt, illetve Oroszországot úgy festette le, mint a gonosz birodalmát, mintha az még mindig a Szovjetunió lenne.

Az első orosz támadás, 2022 február vége után az európai vezetők nem arra törekedtek, hogyan lehet visszatérni ebből a „nyilvánvalóan zsákutcás állapotból” a korábbi kiváló gazdasági kapcsolatok felé”, ehelyett egy nagy, gonosz, fekete árnyékként „fölfestették Oroszországot a falra”.

Trump: Zelenszkijnek törekedni kell a megállapodásra, mert Ukrajna nem nagyhatalom

Horváth József szerint a szakértők sokat dolgoztak a tárgyalás előkészítésén, ezért nem meglepetés az a fajta kompromisszum, ami körvonalazódni látszik. Mint fogalmazott, ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.

A háborúkat lezáró békéknél mindig az erősek írják a megállapodást”

– hangsúlyozta Horváth József.