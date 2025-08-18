A Harcosok Órája hétfői műsorában Horváth József volt Németh Balázs vendége az adás első részében. A műsor házigazdája több alkalommal idézett Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki találkozóján elhangzottakból, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője ezek mentén értékelte a lehetséges következő lépéseket. Az orosz-ukrán háború okairól, várható következményeiről és az azt lezáró békéről is szó esett.
Horváth József elmondta, hogy a nyugati világ egy része, „a világ Trump- és Putyin-gyűlölő része sokkolva érezte magát”, amikor az alaszkai csúcsról megjelent felvételeket, a pozitív nyilatkozatokat látta, illetve hallotta.
Kiemelte, hogy az elmúlt bő három évben – amióta a háború tart –
a nyugati sajtó az orosz elnököt, illetve Oroszországot úgy festette le, mint a gonosz birodalmát, mintha az még mindig a Szovjetunió lenne.
Az első orosz támadás, 2022 február vége után az európai vezetők nem arra törekedtek, hogyan lehet visszatérni ebből a „nyilvánvalóan zsákutcás állapotból” a korábbi kiváló gazdasági kapcsolatok felé”, ehelyett egy nagy, gonosz, fekete árnyékként „fölfestették Oroszországot a falra”.
Horváth József szerint a szakértők sokat dolgoztak a tárgyalás előkészítésén, ezért nem meglepetés az a fajta kompromisszum, ami körvonalazódni látszik. Mint fogalmazott, ennél valószínűleg csak rosszabb opciók jöhetnek Ukrajna számára.
A háborúkat lezáró békéknél mindig az erősek írják a megállapodást”
– hangsúlyozta Horváth József.
A két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült Államok számára egy dolog az orosz-ukrán háború, de emellett még sok egyéb van a Közel-Kelettől Délkelet-Ázsián át az északi-sarkvidéki gazdasági kérdésekig, amely az oroszokat és az amerikaiakat egyaránt „izgatja”.
Orbán Viktor miniszterelnök többször elmondta, hogy nem jó van és rossz van, hanem a felborult egyensúlyt kell helyreállítani. Egy rövid történelmi áttekintést követően Horváth József elmondta:
„Az, hogy oroszok számára stratégiai fontosságú kérdés az, hogy Ukrajna esetében mi történik, azt már 2014-ben az Egyesült Államok, hogy úgy mondjam, nem vette figyelembe, nem azt mondta, hogy alkudjuk meg, nézzük meg, hogy mi lenne ebből a kiút ebből a helyzetből, hanem
erőből próbálták megoldani ezt az ügyet, és ha úgy tetszik, tudatosan terelték egyfajta zsákutcába az oroszokat,
és ezt ők sem vették észre, aminek a tragikus végkifejlete lett az, hogy az oroszok 2022-ben megtámadták Ukrajnát.”
Az Egyesült Államok biztonságpolitikusainak rémálma volt, hogy az oroszok és a kínaiak egy platformra kerülve „túl nagy falattá válnak” és egy olyan kihívást jelentenek az Egyesült Államok számára, amit már nem biztos, hogy meg tudnak oldani.
Trump elnök jelenjeg ezt a bideni hibát igyekszik helyrehozni; a kínai-orosz együttműködésben pedig inkább lazítást elérni és magához édesgetni Oroszországot
– mondta el a szakértő.
Például annak, hogyan fogadta az Amerikai Egyesült Államok elnöke az orosz elnököt. Ez egyfajta „finom erődemonstráció is az Egyesült Államok részéről” – jelezte Horváth József, aki hozzátette:
A vörös szőnyeg az egy dolog, (utalva Zaharova orosz külügyi szóvivő nyilatkozatára), utána azért látjuk azt is, hogy a két repülőgép hogy áll meg egymással szemben. Tehát ez is sugallja azt, hogy
a két nagyhatalom első számú vezetője szemben van egymással egyforma távolság, ez mind-mind üzenet.
Ugyanakkor az is egy finom üzenet, amikor az Amerikai Egyesült Államok légierejének a high-tech gépei ott vannak a földön, Putyin elnöknek előttük kell elsétálnia. Ez is egyfajta finom erődemonstráció.
Megtörténik a Trump-Putyin csúcs, alszanak egyet rá és kiadnak egy nyilatkozatot, és minden megy úgy tovább, minthogy az elmúlt három és fél évben Brüsszelben ment. Készen állnak fenntartani a nyomást Oroszországra, továbbra is erősítik a szankciókat, egészen addig, amíg nem sikerül igazságos és tartós békét elérni. Ez is a szombati uniós nyilatkozatban van.
Mindeközben az öldöklés folytatódik Ukrajnában,
Európa gyengeségét éppen az is mutatja, vagy pökhendiségét, hogy ezt már nem hajlandó tudomásul venni, hogy egész egyszerűen kiment a szénsav, elfogyott az erő ebből a szankciós helyzetből.
– mondta el Horváth József.
Az EU-s vezetők nem ültek le az oroszokkal és próbáltak értelmesen megegyezni. Az efféle kommunikációnak a hiánya vezet oda, hogy most a kisszékről próbálunk bekiabálni, és hogy kis fény essen ránk, annak ellenére, hogy
gyakorlatilag értelmes alternatívát a jelenleg kialkudottakhoz képest sajnos a nyugati vezetők már nem tudnak felmutatni.
– hangsúlyozta.
a NATO-ba nem engednék be Ukrajnát. Ezt Trump ki is írta a közösségi oldalára, hogy tuti, hogy Ukrajna nem lesz és nem lehet NATO-tag, de a NATO 5. cikkének megfelelő védelmet biztosítana neki
– hangzott el a szakértőtől.