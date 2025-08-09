Hírlevél

Rendkívüli

Fejjel lefelé landoltak az árokban, a tűzoltóknak kellett kiszedni őket a roncsból

Hadházy Ákos

Hadházy kedvenc szervezete rekordösszegért vizsgálgat Zuglóban

Zugló önkormányzata lezárta a kerületi közétkeztetés új közbeszerzését, amelyre mindössze egy ajánlat érkezett, a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös pályázata. Az eljárás átláthatóságát a Hadházyhoz köthető Transparency International Magyarország felügyelte mintegy száz munkaórában, közel 4,45 millió forintos díjért.
Hadházy Ákos régóta szoros kapcsolatban áll a Transparency International Magyarországgal, amellyel Zugló baloldali vezetése rendszeresen együttműködik. A szervezet felügyelte a kerület legutóbbi közétkeztetési közbeszerzését is – számolt be a Magyar Nemzet.

Hadházyhoz köthető szervezet milliókért vizsgál

A XIV. kerület önkormányzata nemrég zárta le a helyi iskolák és szociális intézmények étkeztetésére kiírt közbeszerzést, amelyet Rózsa András momentumos polgármester vezetésével hirdettek meg. A versenytársak helyett egyetlen pályázó, a Hungast 14. Kft. és az ELAMEN Zrt. közös ajánlata került az asztalra, amelyet 

a Transparency International Magyarország is jóváhagyott, több mint százórás vizsgálat után, óránként 35 ezer forintos díjért.

A Magyar Nemzet cikke szerint Zuglóban a közétkeztetés közbeszerzését ugyanaz a szolgáltató nyerte, akit a baloldal korábban élesen bírált. Az eljárás „átláthatóságát” a Transparency International Magyarország felügyelte bruttó 4,45 millió forintért, ami száz munkaórára lebontva nettó 35 ezer forintos óradíjat jelent. 

A Momentumhoz köthető városvezetés és Hadházy Ákos régóta együttműködik a Transparencyvel, többmilliós szerződéseket kötve velük más önkormányzati projektekre is. 

A cikk szerint az új szerződés nem hozott új szolgáltatót, olcsóbb vagy jobb minőséget, csupán drágább lett a közétkeztetés a „látszat-átláthatóság” költségei miatt.

Korábban az Origó arról is beszámolt, Hadházy Ákos közeli szövetségese a gyerekverő zuglói alpolgármester, Várnai László.

 

