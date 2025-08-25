Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes dolog derült ki a fertőző járványról, amely rettegésben tartja az embereket

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vitályos EszterKormányinfóGulyás Gergely
Cikkünk folyamatosan frissül9 bejegyzés

Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók.

 

16:03
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Visszatérhet Varga Judit?

Gulyás Gergely tájékoztatott: kiváló miniszternek tartotta Varga Juditot. Szerinte ennek a kérdésnek nincs aktualitása, ugyanis Varga Juditnak nincs ilyen szándéka. Emlékeztetett: a volt miniszter elmondta, hogy amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig ő nem fog szerepelni.

16:00
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Ukrán színekben a Lánchíd

Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére. 

15:57
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Folyamatban a hitelprogramok

Vitályos Eszter a Demján Sándor Programról elárulta, az 1+1 kkv-beruházás élénkítő támogatási programban 1351 vállalkozás kapott döntést összesen 105 milliárd forint összegben. 936 vállalkozás már megkapta a támogatást. A kormányszóvivő tájékoztatása alapján a kormány valamennyi támogatási és hitelprogramja folyamatban van.

15:52
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Fontos kormányrendelet

A családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start közötti összhangot megteremti egy kormányrendelet, amely ma este jelenik meg. Az átjárhatóságot is biztosítják: például ha valaki most Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége van arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét, vagy kiegészítse azzal.

15:49
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Határozott intés Ukrajna irányába

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre.

Gulyás Gergely tájékoztatott: várják, hogy Brüsszel is megszólaljon.

15:46
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tovább lesz árréstop

Gulyás Gergely elmondta: a kormány döntött az árréstopról. Meghosszabbítják 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.

15:41
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás Gergely: Indul a hitelprogram

Szeptember elsején indul a 3 százalékos hitelprogram. A program keretében 25 évre legfeljebb 50 millió válik elérhetővé 10 százalékos önrész mellett. Ez a piaci hitelhez képest azt jelenti, hogy 10 millió forintonként 30 ezerrel kevesebbet kell fizetni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely tájékoztatott: óriási az érdeklődés, emiatt lehet hogy még kedvezőbb ajánlatok megjelenhetnek a piacon.

14:53
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás Gergely: 15:30 Kormányinfó

14:52
August 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vitályos Eszter Facebookon üzent

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!