A családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start közötti összhangot megteremti egy kormányrendelet, amely ma este jelenik meg. Az átjárhatóságot is biztosítják: például ha valaki most Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége van arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét, vagy kiegészítse azzal.