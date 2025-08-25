Ma 15:30-tól Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő rendkívüli Kormányinfót tart „Mit, miért tesz a kormány?” címmel a Karmelita Kolostorban. A szokásos csütörtöki időponttól eltérően most hétfőn kerül sor a tájékoztatóra, amelyen fontos bejelentések várhatók.
Gulyás Gergely tájékoztatott: kiváló miniszternek tartotta Varga Juditot. Szerinte ennek a kérdésnek nincs aktualitása, ugyanis Varga Juditnak nincs ilyen szándéka. Emlékeztetett: a volt miniszter elmondta, hogy amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig ő nem fog szerepelni.
Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére.
Vitályos Eszter a Demján Sándor Programról elárulta, az 1+1 kkv-beruházás élénkítő támogatási programban 1351 vállalkozás kapott döntést összesen 105 milliárd forint összegben. 936 vállalkozás már megkapta a támogatást. A kormányszóvivő tájékoztatása alapján a kormány valamennyi támogatási és hitelprogramja folyamatban van.
A családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start közötti összhangot megteremti egy kormányrendelet, amely ma este jelenik meg. Az átjárhatóságot is biztosítják: például ha valaki most Otthon Start Programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége van arra, hogy átváltsa csok+-ra a hitelét, vagy kiegészítse azzal.
A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támogatással. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre.
Gulyás Gergely tájékoztatott: várják, hogy Brüsszel is megszólaljon.
Gulyás Gergely elmondta: a kormány döntött az árréstopról. Meghosszabbítják 2025 november 30-áig. Mint mondta, átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek.
Szeptember elsején indul a 3 százalékos hitelprogram. A program keretében 25 évre legfeljebb 50 millió válik elérhetővé 10 százalékos önrész mellett. Ez a piaci hitelhez képest azt jelenti, hogy 10 millió forintonként 30 ezerrel kevesebbet kell fizetni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely tájékoztatott: óriási az érdeklődés, emiatt lehet hogy még kedvezőbb ajánlatok megjelenhetnek a piacon.