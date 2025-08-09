Hírlevél

Sebestyén József

Hankó Balázs: Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hankó Balázs Facebook-posztjában arról számolt be, hogy lerótta kegyeletét Sebestyén József sírjánál, aki életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban. Hankó Balázs elmondta, Magyarország kiáll minden magyar mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér.
„Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek” – írta Hankó Balázs a közösségi oldalán. 

Hankó Balázs szerint a háború mélységesen emberellenes

Hozzátette, 

Sebestyén tragikus sorsa kiáltó példája annak, hogy a háború elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll minden magyar mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér, és támogatják Sebestyén József családját is. Hankó Balázs szerint védeni kell az embert és felemelni a szót a vérontás ellen, ezért Ukrajna uniós csatlakozása jelen körülmények között nem lehet napirenden.

Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra!

 – zárta bejegyzését.

 

