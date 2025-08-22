Hankó Balázs: Páratlan beavatkozás történt az egyetemi autonómiába

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) lábbal tiporja az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát. A szervezet azzal büszkélkedik, hogy pert indított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének, valamint az ELTE Szenátusának döntései ellen - írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszer

Fotó: Facebook





Mindezt a tárcavezető páratlan beavatkozásként értékelte az egyetemi és kutatóintézeti autonómiába.

A történteket Hankó Balázs úgy foglalta össze, hogy az ELTE Szenátusa által megválasztott és kinevezett rektor, Darázs Lénárd kezdeményezte még júniusban a HUN-REN Irányító Testületénél, hogy a kutatóhálózat négy humántudományi kutatóközpontját – a megfelelő garanciák biztosítása mellett – az ELTE működtetné tovább. - A kezdeményezést a HUN-REN elismert tudósokból álló Irányító Testülete, valamint az ELTE Szenátusa is nagy többséggel támogatta és megszavazta. Ez alapján augusztus 1-je óta a 4 kutatóközpont a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ELTE égisze alatt folytatja működését. Az ADF által indított perek ezeket az autonóm intézményi döntéseket támadják. Ez felháborító és elfogadhatatlan – fejtette ki a miniszter.

Az ADF eredetileg a kutatói autonómia és az intézményi függetlenség védelme érdekében alakult, ám működése kapcsán komoly kérdések merülnek fel. Például sem a szervezet pénzügyi működése nem nyilvános, sem a belső döntéshozatali mechanizmusai. Emellett az ADF hivatalos honlapján elérhető alapszabály alapján

nem egyértelmű, hogy pontosan miként működnek, milyen formában választják meg a vezetőiket,

illetve a közgyűlésekről sem lelhető fel hivatalos dokumentáció.

Mindemellett az ADF honlapja szerint „szivárogtató oldalt” üzemeltetnek a Soros-pénzből is működő Átlátszóval karöltve, de