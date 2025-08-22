Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egyre közelebb vagyunk az atomháborúhoz

Hankó Balázs

Hankó Balázs: Páratlan beavatkozás történt az egyetemi autonómiába

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Akadémiai Dolgozók Fóruma perekkel igyekszik aláásni az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát- írta a közösségi oldalán Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter. Nem ez az első eset, hogy az eredetileg a kutatói autonómia és az intézményi függetlenség védelme érdekében alakult, homályos működésű szervezet szakmai kritikának álcázott politikai kampányt folytat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hankó BalázsADFELTE Szenátus

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) lábbal tiporja az egyetemi és kutatóintézeti autonómiát. A szervezet azzal büszkélkedik, hogy pert indított a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testületének, valamint az ELTE Szenátusának döntései ellen - írta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook-oldalán. 

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszer 
Fotó: Facebook


 

Mindezt a tárcavezető páratlan beavatkozásként értékelte az egyetemi és kutatóintézeti autonómiába.

 

A történteket Hankó Balázs úgy foglalta össze, hogy az ELTE Szenátusa által megválasztott és kinevezett rektor, Darázs Lénárd kezdeményezte még júniusban a HUN-REN Irányító Testületénél, hogy a kutatóhálózat négy humántudományi kutatóközpontját – a megfelelő garanciák biztosítása mellett – az ELTE működtetné tovább. - A kezdeményezést a HUN-REN elismert tudósokból álló Irányító Testülete, valamint az ELTE Szenátusa is nagy többséggel támogatta és megszavazta. Ez alapján augusztus 1-je óta a 4 kutatóközpont a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ELTE égisze alatt folytatja működését. Az ADF által indított perek ezeket az autonóm intézményi döntéseket támadják. Ez felháborító és elfogadhatatlan – fejtette ki a miniszter.

 

Az ADF eredetileg a kutatói autonómia és az intézményi függetlenség védelme érdekében alakult, ám működése kapcsán komoly kérdések merülnek fel. Például sem a szervezet pénzügyi működése nem nyilvános, sem a belső döntéshozatali mechanizmusai. Emellett az ADF hivatalos honlapján elérhető alapszabály alapján 

nem egyértelmű, hogy pontosan miként működnek, milyen formában választják meg a vezetőiket,

 illetve a közgyűlésekről sem lelhető fel hivatalos dokumentáció. 

 

Mindemellett az ADF honlapja szerint „szivárogtató oldalt” üzemeltetnek a Soros-pénzből is működő Átlátszóval karöltve, de 

rendszeres műsoruk van azon a Tilos Rádión, ami szintén ott szerepel a Soros-féle Open Society Foundations kifizetési listáján. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!