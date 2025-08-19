Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

Harcosok órája

Harcosok órája: békepárti üzenet, nemzetellenes hecckampányok és Magyar Péter lejtmenete

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legújabb Harcosok órája adásban Kovács Zoltán és Menczer Tamás nemcsak Trump és Zelenszkij washingtoni találkozójáról és a béke esélyéről beszélt, de határozottan üzentek a nemzeti ünnepet támadó baloldalnak, valamint Magyar Péter politikai digitális blöffjére is reagáltak. A Harcosok órája egyértelmű üzenetet küldött: Magyarország békét akar, büszke a nemzeti ünnepeire, elutasítja a baloldali hecckampányokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Harcosok órájaKovács ZoltánMenczer Tamás

A Harcosok órája legfrissebb adásában Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója fejtette ki véleményét Német Balázs műsorvezetőnek az aktuális geopolitikai és belpolitikai kérdésekről - írja a Magyar Nemzet.

Menczer Tamás és Németh Balázs a Harcosok Órájában


Harcosok órája: Le kell ülni és beszélgetni kell - a béke az egyetlen út

A Donald Trump–Volodimir Zelenszkij találkozó apropóján Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy:

Minden perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez”. 

Leszögezte: Orbán Viktor gyakorlatilag egyedül képviseli a béke álláspontját Európában, és az európai vezetőknek vissza kell térniük a háborúpárti álláspontól. A magyar békepárti álláspont változatlan: a párbeszéd az egyetlen út a rendezéshez.

Nemzeti ünnep vörös posztó alatt?

Az augusztus 20-i tűzijátékot ért ellenzéki támadásokat Kovács „politikai hecckampánynak” nevezte: 

A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket” 

- fogalmazott. Szerinte a magyar államiság szimbolikája a túlélésről és összetartozásról szól, ezért:

A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó”. 

Kiemelte ugyanakkor azt, hogy Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozatáról van szó, amit a magyar emberek élveznek.

Otthon Start – baloldali álhírek ellenére is népszerű

A fix 3 százalékos hitelkonstrukciót Menczer Tamás a magyar családokat segítő programként írta le, amely iránt „óriási az érdeklődés”. Véleménye szerint:

A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak, ezért támadják a programot.”

Brüsszel kudarcot vallott, Magyar Péter zuhan

A műsor második felében Menczer Tamás arról is beszélt, hogy: 

Az európai vezetők három és fél évig nem tettek semmit a békéért”. 

Szavai szerint az Uniónak végre az európai embereket kellene képviselnie, nem Ukrajna uniós tagságát forszíroznia.

A 2026-os választások tétjével kapcsolatban pedig Menczer Tamás azt mondta:

Az országnak az a jó, ha a Fidesz–KDNP vezeti.” 

Magyar Péterről pedig úgy vélekedett, hogy egy olyan politikus, aki „digitális blöffben” utazik és lejtmenetben van, amit minden áron megpróbál valahogy ellensúlyozni. 

Magyar Péter a feleségét és a családját adta el, hogy végre rá irányulhasson a figyelem”

- mondta Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!