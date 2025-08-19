Harcosok órája: békepárti üzenet, nemzetellenes hecckampányok és Magyar Péter lejtmenete

A Harcosok órája legfrissebb adásában Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója fejtette ki véleményét Német Balázs műsorvezetőnek az aktuális geopolitikai és belpolitikai kérdésekről - írja a Magyar Nemzet.

Menczer Tamás és Németh Balázs a Harcosok Órájában



Harcosok órája: Le kell ülni és beszélgetni kell - a béke az egyetlen út

A Donald Trump–Volodimir Zelenszkij találkozó apropóján Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy:

Minden perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez”.

Leszögezte: Orbán Viktor gyakorlatilag egyedül képviseli a béke álláspontját Európában, és az európai vezetőknek vissza kell térniük a háborúpárti álláspontól. A magyar békepárti álláspont változatlan: a párbeszéd az egyetlen út a rendezéshez.

Nemzeti ünnep vörös posztó alatt?

Az augusztus 20-i tűzijátékot ért ellenzéki támadásokat Kovács „politikai hecckampánynak” nevezte:

A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket”

- fogalmazott. Szerinte a magyar államiság szimbolikája a túlélésről és összetartozásról szól, ezért:

A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó”.

Kiemelte ugyanakkor azt, hogy Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozatáról van szó, amit a magyar emberek élveznek.

Otthon Start – baloldali álhírek ellenére is népszerű

A fix 3 százalékos hitelkonstrukciót Menczer Tamás a magyar családokat segítő programként írta le, amely iránt „óriási az érdeklődés”. Véleménye szerint:

A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak, ezért támadják a programot.”

Brüsszel kudarcot vallott, Magyar Péter zuhan

A műsor második felében Menczer Tamás arról is beszélt, hogy:

Az európai vezetők három és fél évig nem tettek semmit a békéért”.

Szavai szerint az Uniónak végre az európai embereket kellene képviselnie, nem Ukrajna uniós tagságát forszíroznia.

A 2026-os választások tétjével kapcsolatban pedig Menczer Tamás azt mondta:

Az országnak az a jó, ha a Fidesz–KDNP vezeti.”

Magyar Péterről pedig úgy vélekedett, hogy egy olyan politikus, aki „digitális blöffben” utazik és lejtmenetben van, amit minden áron megpróbál valahogy ellensúlyozni.

Magyar Péter a feleségét és a családját adta el, hogy végre rá irányulhasson a figyelem”

- mondta Menczer Tamás.