Harcosok órája: békepárti üzenet, nemzetellenes hecckampányok és Magyar Péter lejtmenete

A Harcosok órája legfrissebb adásában Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója fejtette ki véleményét Német Balázs műsorvezetőnek az aktuális geopolitikai és belpolitikai kérdésekről - írja a Magyar Nemzet.
A Donald Trump–Volodimir Zelenszkij találkozó apropóján Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy:
Minden perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez”.
Leszögezte: Orbán Viktor gyakorlatilag egyedül képviseli a béke álláspontját Európában, és az európai vezetőknek vissza kell térniük a háborúpárti álláspontól. A magyar békepárti álláspont változatlan: a párbeszéd az egyetlen út a rendezéshez.
Az augusztus 20-i tűzijátékot ért ellenzéki támadásokat Kovács „politikai hecckampánynak” nevezte:
A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket”
- fogalmazott. Szerinte a magyar államiság szimbolikája a túlélésről és összetartozásról szól, ezért:
A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó”.
Kiemelte ugyanakkor azt, hogy Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozatáról van szó, amit a magyar emberek élveznek.
A fix 3 százalékos hitelkonstrukciót Menczer Tamás a magyar családokat segítő programként írta le, amely iránt „óriási az érdeklődés”. Véleménye szerint:
A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak, ezért támadják a programot.”
A műsor második felében Menczer Tamás arról is beszélt, hogy:
Az európai vezetők három és fél évig nem tettek semmit a békéért”.
Szavai szerint az Uniónak végre az európai embereket kellene képviselnie, nem Ukrajna uniós tagságát forszíroznia.
A 2026-os választások tétjével kapcsolatban pedig Menczer Tamás azt mondta:
Az országnak az a jó, ha a Fidesz–KDNP vezeti.”
Magyar Péterről pedig úgy vélekedett, hogy egy olyan politikus, aki „digitális blöffben” utazik és lejtmenetben van, amit minden áron megpróbál valahogy ellensúlyozni.
Magyar Péter a feleségét és a családját adta el, hogy végre rá irányulhasson a figyelem”
- mondta Menczer Tamás.