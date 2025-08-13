Álhírvadászat Gulyás Gergellyel a Harcosok Órájában

A Harcosok Órája című online műsor vendége volt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A „Tölts Klárával egy napot a Balatonnál”-akció helyszíne Balatonlelle lesz – idézte fel a műsor kezdetén Németh Balázs, azzal a felvetéssel: látszik, hogy az egész DK küzd az életben maradásért. Gulyás Gergely a Dobrev Klára-féle balatonlellei látogatással kapcsolatban megjegyezte, remélhetőleg a balatonlellei vendéglátósok kiheverik ezt a napot a szezon végiéig.

A DK és a Tisza közötti vitákban minden pofon jó helyre megy

– így kommentálta a miniszter a műsorban azt, hogy egy friss hír szerint visszalépett a DK kecskeméti jelöltje. Megjegyezte azt is a hír balliberális tálalásával kapcsolatban, hogy a balliberális sajtóban a hírek helyét már a propaganda veszi át, ugyanis nem arról van szó, hogy a DK megtisztította az utat a Tisza előtt, hiszen a DK-nak úgy tudni, már van is új jelöltje a visszalépett helyére.

A balliberális sajtó ezt a tulajdonképpeni leváltást „hangszerelte” úgy, hogy a hír az a Tiszának kedvezzen

– ennek ellenére nem zárta ki a két párt együttműködését. Németh Balázs, felidézve azt az időszakot, amikor a balliberális sajtó Gyurcsány Ferencet „emelte fel” Medgyessy Péter ellenében, úgy fogalmazot: mindig van egy aktuális „messiás” azon az oldalon, akit éppen „szeretni kell”.

Hogy jól vagy rosszul számol a baloldal, azt nem fogjuk megtudniu, mert a választásokat magabiztosan megnyerjük – jelentette ki a miniszter azzal kapcsolatban, hogy a balliberális oldal azzal kalkulál: jobb, ha csupán egy baloldali párt marad – és az a Tisza.