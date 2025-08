Vitályos Eszter nők elleni erőszakról, a 3%-os lakáshitelről és Dopemanről is beszél a Harcosok órájában

A Harcosok Órája csatornáján Németh Balázs keddi vendége Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Vitályos Eszter, a Harcosok Órája vendége, kormányszóvivő.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök szerint új korszak kezdődött:

a Digitális Polgári Körök létrejöttével a nemzeti közösség erőt gyűjt az online térben is.

A Digitális Polgári Körök célja, hogy a Fidesz-szimpatizáns polgárok szervezett módon, összehangoltan vegyenek részt az online tér közéleti diskurzusaiban, ezzel is megerősítve a jobboldali közösségi jelenlétet. A Harcosok Órája segít eligazodni a digitális térben hullámot vető témákban.

A keddi műsorban Vitályos Eszter válaszol Németh Balázs kérdéseire és tekintik át az aktuális közéleti kérdéseket.

Olyan témáink lesznek, mint a nők elleni bántalmazás, a baloldal szánalmas mélyrepülése Varga Judit kapcsán. Például arról is beszélünk, hogy össztűz zúdul a 3%-os otthonstart hitelre, és foglalkozunk a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszerutalványával is

– kezdi Németh Balázs a felvezetést, majd a témák előtt egy hétfői eseményre hívja fel a figyelmet.

Országjáró Magyar Péter tegnap Békés megyében járt, és ismerkedett a napraforgóval

Távolról minden napraforgónak tűnik neki közelről is egyébként, de mondom, a legjobb szerintem az, hogy ő végtelen nyugalommal

meg akarja győzni a gazdát, hogy de ez márpedig napraforgó

– hangzik el a műsorban Magyar Péter legújabb baklövévéről, most a napraforgót keverte össze a gazzal.

És ő az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának a tagja.

Vitályos Eszter a Nők a bántalmazás ellen Digitális Polgári Kör alapítója

Megalakították az első 25 digitális polgári kört. Van egy olyan polgári kör, digitális polgári kör, amelyik Vitályos Eszterhez kötődik, a kormányszóvivő kifejtette, hogy mi a cél ezzel, miről szól:

Mint minden digitális polgári körnek, ennek is az a célja, hogy egy társadalmi beszédet folytassunk. Egy olyan társadalmi beszédet, amely nem feltétlenül a social médiában vagy a jól ismert felületeken zajlik, mert egész egyszerűen azt lehet látni, hogy

nem mindenki szeretne belemenni azokba a komment adok-kapokba, ami a social médiában zajlik.

Függetlenül attól, hogy hölgyről beszélünk vagy úrról, egyébként rengeteg férfi is jelentkezett már hozzám, hiszen a bántalmazásnak

nem csak női elszenvedői vannak, jóllehet 90%-ban mondjuk egy kapcsolati erőszakban vagy egy bántalmazásban leginkább ők a záldozatok.

Dopeman és a látszólagos ellentét

A bántalmazásnak mind a két formája elfogadhatatlan. Az is, hogyha valaki énekel róla, de talán az még inkább, hogyha valaki ezt fizikailag meg is valósítja vagy meg is valósította adott esetben éveken keresztül. Dopemannel kapcsolatban elmondta Vitályos, hogy 51 éves korára

apaként számára is elfogadhatatlanok és vállalhatatlanok már ezek a dalszövegek és nyilatkozatok.

Arról, hogy a balliberális média támadja a nemzeti oldalt Dopeman-nel kapcsolatban is, a kormányszóvivő elmondta: