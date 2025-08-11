Háromszáz milliót ad a kormány a kollégisták kényelmére

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kiemelte, az egyetemek ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtőt, fagyasztót, vagy mosógépet.

Ez mind olyan, amely a mindennapokhoz azért szükségszerű annak érdekében, hogy akik ott laknak kollégisták, minden a rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és természetesen a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni.”

– tájékoztatott, majd azt is közölte, a részleteket augusztus 15-ig küldik meg az egyetemeknek és augusztus 31-ig küldhetik be a beszerzési igényeiket a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére.