kollégista

Háromszáz milliót ad a kormány a kollégisták kényelmére

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Az elkövetkezendő hónapban 300 millió forintot bocsájtunk az egyetemek, illetve az egyetemek által fenntartott kollégiumok részére annak érdekében, hogy korszerűbbé tegyék a bent lakó kollégisták mindennapjait – közölte Varga-Bajusz Veronika.
kollégistakényelemkollégiumokVarga-Bajusz Veronikafelsőoktatás

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kiemelte, az egyetemek ebből az összegből tudnak vásárolni ágyneműt, beszerezni bútorokat, konyhafelszerelést, hűtőt, fagyasztót, vagy mosógépet. 

Ez mind olyan, amely a mindennapokhoz azért szükségszerű annak érdekében, hogy akik ott laknak kollégisták, minden a rendelkezésükre álljon ahhoz, hogy jól érezzék magukat, tanulmányaikra és természetesen a közösségre, barátaikra tudjanak koncentrálni.”

– tájékoztatott, majd azt is közölte, a részleteket augusztus 15-ig küldik meg az egyetemeknek és augusztus 31-ig küldhetik be a beszerzési igényeiket a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére.

 

