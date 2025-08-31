A feleség nem cseléd vagy szexuális tárgy, a férj pedig nem pénzkereső automata

„Családi vonás” címmel szervezett beszélgetést az idei Tranzit Fesztivál. A beszélgetés házigazdája Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója volt, a meghívott vendég pedig Papp Miklós görögkatolikus atya, a téma pedig örök: család, szeretet, haza. A hazaszeretet pedig honnan is eredthetne, ha nem a családból. Az Origo tudósítása.
„Ha a kis családokat szétromboljuk, akkor az természetes következmény lesz, hogy a hazaszeretet fogalma sem fog jelenteni semmit, mert a haza nem más, mint a nagy család.”
– kezdte a beszélgetést Papp Miklós, aki azt is elmondta, ha szeretnénk megerősíteni a fiatalban a hazaszeretetet, akkor a családban kell kezdenünk, hiszen a kettő sokban azonos.
„A családban tanuljuk meg, hogy a másik ember az nem cseléd. Anyuka, feleségem az nem cseléd. A gyerekeknek pici kortól meg kell tanítani, hogy nem tárgy vagy. A házastársam nem szexuális tárgy. A férjem nem pénzkereső automata.”
– hangsúlyozta.
A családban töltődik meg tartalommal az a jogi forma, hogy „személyes méltóság”. Ott tanuljuk meg, hogy ez mit jelent és aki ezt a családban megtanulja, az elviszi a munkahelyre, és akkor a takarítónőtől a miniszterig úgy fog bánni az emberekkel, hogy tudja, hogy az egy ember – ecsetelte, majd felhívta arra is a figyelmet, hogy:
„Az embernek személyes méltósága van, és nem kizárólag szavazópolgár, vásárlóerő, munkaerő.”
Most ott tart a világ, hogy a szeretet annyit jelent, mint elfogadni, azonban nem merünk határokat húzni, nem merünk keményen rászólni a másikra. Ez baj, mondta el Papp Miklós, aki szerint szükség van „kemény szeretetre”, ugyanis, ha
„a gyerek úgy nő fel, hogy csak tutujgatják, anyuka is, meg a keresztény apuka is, mert az a jó, meg a pap is ezt szokta meg, meg a tanárok is, tanárnők, óvónők, tanítónők végig, az a fiú a világ dzsungelében meg fog bukni.”
A görögkatolikus atya fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy annak az életpálya maszlagnak, hogy mindent lehet, minden lehetsz, mindent kipróbálhatsz, szétszórod az energiáidat, az idődet, semmi értelme, makacsabbnak kell lenni, és a saját életpályánkat, autentikus életpályát kell felépítenünk.
Az atya arról is beszélt, hogy az embereknek együtt kell működniük, hiszen szerinte evolúciósan is bebizonyítható, hogy ettől lettünk sikeresek.
„Azt kell mondanom, hogy aki az embernek ezt az alaptermészetét tiszteli a gyereknevelésben, az a vállalkozásban, munkahelyen, politikai értelemben sikereket fog elérni.”
– hangsúlyozta.
Az együttműködés pedig a csapatot építi, és hozzátette, gyermekeinket nem csak demokráciára kell nevelni, hanem hierarchiára is, mert a kettőt együtt úgy hívják: csapat.
Papp Miklós vázolta, az időnek három aspektusa van: a jelen, a múlt meg a jövő, az emberre az a jellemző, hogy mind a három síkot összefogja.
„Egyszerre őrizzük a múltból a cölöpöket, a kincseket, konzervatívok vagyunk. És egyszerre nyitott minden ember a jövő felé. A Jóisten a szemünket előrefelé teremtette, szoktam mondani a depressziósoknak, hogy előrefelé. Az Isten előre teremtett minket, a jövő felé nyitottak vagyunk. Tehát az ember egyszer a jelenben él, de a múltban is konzervatívok is vagyunk meg progresszívek is.”
– hívta fel a figyelmet a komplexitásra, majd arról beszélt, hogy ezek közül legelső időnk az a jövő, mert ahova menni akarsz, aszerint fogod a jelenedet beosztani, a jelennel és a múlttal is az tud bánni, akinek jó a jövőképe.
Ahogyan fogalmazott:
„A jelenünk az olyan, mint egy amőba, az mehetne minden irányba, és az amőbának irányt kell adni, meg intenzitást.”
Záró gondolatként a tisztelet fontosságáról Papp Miklós elmondta:
„Aki a saját lelki mélységeivel kapcsolatban van, legyen keresztény, ateista vagy buddhista, az a papokat is tisztelni fogja. És ugyanezt tudom mondani az életre,
aki a saját életének a mélységeivel, létfeladatával és a halálával kapcsolatban van, az ezt másokban is fogja tisztelni.”