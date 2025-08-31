A feleség nem cseléd vagy szexuális tárgy, a férj pedig nem pénzkereső automata

„Családi vonás” címmel szervezett beszélgetést az idei Tranzit Fesztivál. A beszélgetés házigazdája Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója volt, a meghívott vendég pedig Papp Miklós görögkatolikus atya, a téma pedig örök: család, szeretet, haza. A hazaszeretet pedig honnan is eredthetne, ha nem a családból. Az Origo tudósítása.



Papp Miklós: a hazaszeretet az a kitágított családi szeretet

Fotó: Facebook/Tranzit

„Ha a kis családokat szétromboljuk, akkor az természetes következmény lesz, hogy a hazaszeretet fogalma sem fog jelenteni semmit, mert a haza nem más, mint a nagy család.”

– kezdte a beszélgetést Papp Miklós, aki azt is elmondta, ha szeretnénk megerősíteni a fiatalban a hazaszeretetet, akkor a családban kell kezdenünk, hiszen a kettő sokban azonos.

„A családban tanuljuk meg, hogy a másik ember az nem cseléd. Anyuka, feleségem az nem cseléd. A gyerekeknek pici kortól meg kell tanítani, hogy nem tárgy vagy. A házastársam nem szexuális tárgy. A férjem nem pénzkereső automata.”

– hangsúlyozta.

A hazaszeretet az kitágított családi szeretet

A családban töltődik meg tartalommal az a jogi forma, hogy „személyes méltóság”. Ott tanuljuk meg, hogy ez mit jelent és aki ezt a családban megtanulja, az elviszi a munkahelyre, és akkor a takarítónőtől a miniszterig úgy fog bánni az emberekkel, hogy tudja, hogy az egy ember – ecsetelte, majd felhívta arra is a figyelmet, hogy:

„Az embernek személyes méltósága van, és nem kizárólag szavazópolgár, vásárlóerő, munkaerő.”

A szeretet nem lehet csak a „puha szeretet”

Most ott tart a világ, hogy a szeretet annyit jelent, mint elfogadni, azonban nem merünk határokat húzni, nem merünk keményen rászólni a másikra. Ez baj, mondta el Papp Miklós, aki szerint szükség van „kemény szeretetre”, ugyanis, ha

„a gyerek úgy nő fel, hogy csak tutujgatják, anyuka is, meg a keresztény apuka is, mert az a jó, meg a pap is ezt szokta meg, meg a tanárok is, tanárnők, óvónők, tanítónők végig, az a fiú a világ dzsungelében meg fog bukni.”

Az életpálya előttünk áll, de ne késlekedjünk

A görögkatolikus atya fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy annak az életpálya maszlagnak, hogy mindent lehet, minden lehetsz, mindent kipróbálhatsz, szétszórod az energiáidat, az idődet, semmi értelme, makacsabbnak kell lenni, és a saját életpályánkat, autentikus életpályát kell felépítenünk.