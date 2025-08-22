Magyar Pétert megint hazugságokon kapták

„Az önimádó MANöken képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az érdeklődés iránta, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet” – írja bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője, aki, úgy tűnik, újabb hazugságon kapta Magyar Pétert.

Orbán Viktor nyaralásáról és egy honvédségi repülőről is hazugságot írt Magyar Péter

Azt is leszögezi: a liberális propaganda

természetesen most is hű partnere ebben”.

Mint felidézi, Magyar Péter mai „uszítása és hazugsága” a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz „yachtozásról”, „luxus ételekről”.

Nyilván semmi nem úgy van, ahogy leírja,

de a szektának pont ennyi kell

– szögezi le.

Hazugság hazugság hátán

Kocsis Máté szerint azonban ahhoz már „emberfeletti gátlástalanság” szükséges, hogy Magyar Péter azt állítsa, a miniszterelnök honvédségi géppel ment a horvátokhoz. Mint írja, ez könnyen ellenőrizhető, amit ő maga meg is tett:

A HM mai közlése szerint a miniszterelnök NEM vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt, repülőt, akármit vagy bármit az utazásához.”

Ennyit tehát a tényekről – kommentálja az ügyet a frakcióvezető, így folytatva: