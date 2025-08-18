Hidvéghi Balázs: A balliberális média álhírei a választási hangulatkeltést célozzák

Arról, hogy a Telex nem jelentetett meg egy videót, amelyben Magyar Péter azt nyilatkozta a székesfehérvári kórházról, hogy ott lényegében mindent rendben talált, az államtitkár azt mondta:

az ítélet előre megvolt, mint A tanúban”.

Hozzátette: európai kollégáival beszélgetve is értesül arról, hogy egyre nehezebb pozitív tartalmakat eljuttatni a médián keresztül az emberekhez; a balliberális sajtóvilág zárt, nem is törekszik az objektivitásra, nem is újságírók, hanem politikai propagandisták dolgoznak ott – jelentette ki.

„Ez a politikai manipuláció, amelyre a magyar kormány minden egyes alkalommal rámutat”

– közölte.

Az Orbán Viktor esetleges hatalomátadásáról szóló cikkekről szólva azt mondta:

a miniszterelnök valódi demokratikus politikusként működik, hiszen ellenzékben is volt 16 évig.

„Az ország sorsa a tét" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezekben az esetekben a viták arról szólnak, hol van a döntés helye. Magyarország sorsáról, a külpolitikáról, a bevándorlásról, a családtámogatásról a magyar Országgyűlés dönthet.

A választás tétje az, hogy a szuverenitáspolitika marad vagy a külföldnek behódoló politika nyer

– mondta.

Az államtitkár rámutatott arra, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos álhírek általában szakmai anyagokban, gazdasági cikk formájában jelennek meg az ellenzéki médiában,

ahol azt rendre elhallgatják, hogy Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsit az EU-ban.

„A jót könnyű megszokni, az természetessé válik" – jegyezte meg.