Hidvéghi Balázs: A balliberális média álhírei a választási hangulatkeltést célozzák

A kormány mindig rá fog mutatni a manipulációra – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok Órája podcast hétfői adásában. Hidvéghi Balázs több álhírre reagált az adásban. A „senki sincs a Balatonon” típusú cikkekről szólva elmondta: „csak a tények nem zavarják a portálokat”, ha igazak lennének az állítások, akkor évek óta nem lenne senki a Balatonon, csak az árvaszúnyogok, „és sajnos abból is sok van” – fogalmazott.
A Fidesz miatt kiégett, füstölő BKV-buszokról szólva elmondta: Karácsony Gergely 2019-ben jelentős tartalékkal vette át a fővárost, a rákosrendezői telekvásárlásra fordított 50 milliárd forintot pedig a közlekedésre is költhették volna.
Az elmúlt évek teljesítménye az ő teljesítményük, ezek a problémák őket jellemzik"
– húzta alá.
Arról, hogy a Telex nem jelentetett meg egy videót, amelyben Magyar Péter azt nyilatkozta a székesfehérvári kórházról, hogy ott lényegében mindent rendben talált, az államtitkár azt mondta:
az ítélet előre megvolt, mint A tanúban”.
Hozzátette: európai kollégáival beszélgetve is értesül arról, hogy egyre nehezebb pozitív tartalmakat eljuttatni a médián keresztül az emberekhez; a balliberális sajtóvilág zárt, nem is törekszik az objektivitásra, nem is újságírók, hanem politikai propagandisták dolgoznak ott – jelentette ki.
„Ez a politikai manipuláció, amelyre a magyar kormány minden egyes alkalommal rámutat”
– közölte.
Az Orbán Viktor esetleges hatalomátadásáról szóló cikkekről szólva azt mondta:
a miniszterelnök valódi demokratikus politikusként működik, hiszen ellenzékben is volt 16 évig.
„Az ország sorsa a tét" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezekben az esetekben a viták arról szólnak, hol van a döntés helye. Magyarország sorsáról, a külpolitikáról, a bevándorlásról, a családtámogatásról a magyar Országgyűlés dönthet.
A választás tétje az, hogy a szuverenitáspolitika marad vagy a külföldnek behódoló politika nyer
– mondta.
Az államtitkár rámutatott arra, hogy a rezsicsökkentéssel kapcsolatos álhírek általában szakmai anyagokban, gazdasági cikk formájában jelennek meg az ellenzéki médiában,
ahol azt rendre elhallgatják, hogy Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsit az EU-ban.
„A jót könnyű megszokni, az természetessé válik" – jegyezte meg.
Az egészségügyi álhírekről Hidvéghi Balázs azt mondta: ez az a terület, amelyre sosem lehet azt mondani, hogy kész van, hiszen mindig lesznek újabb, drága eszközök, gyógyszerek.
Soha olyan komoly fejlesztések nem voltak az egészségügyben, mint amiket az elmúlt években végrehajtottak,
de tudják, hogy még folytatni kell – ismerte el. Végül az államtitkár józan, a valóságon alapuló hozzáállást kért mindenkitől.