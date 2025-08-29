Az árulás mikrofonjától az önteltség kamerájáig – Hollik kemény üzenete Tihanyból

A magyar nép sok történelmi próbát kiállt, ezért mindig különös figyelemmel választja meg vezetőit – mondta Hollik István, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselője a Tranzit Fesztivál megnyitóján. A politikus egy népmesébe szőtte üzenetét, amelyben allegorikus szereplők jelenítették meg a jelenlegi politikai küzdelmet.

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője beszédet mond a Tranzit Fesztivál megnyitóján Tihanyban, 2025. augusztus 28-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Magyarország, mint egy népmese országa

Hollik István beszédében Magyarországot egy népmese színtereként ábrázolta: szelíd folyók, lankák, rónaságok és barátságos tájak hazájaként. Ezt a földet – mondta – szorgos, életrevaló, furfangos, jó kedvű és tiszta lelkű emberek lakják.

A politikus szerint ennek a népnek a vezetője olyan bölcs és igazságos személy, aki szereti a magyarokat, figyel rájuk, támogatja a családokat, megvédi az országot a külső fenyegetésektől, és nem engedi, hogy idegen érdekek befolyásolják a döntéseket.

„Napraforgó Péter” és a gonosz szövetsége

A népmese sötét alakja „Napraforgó Péter”, akit Hollik Magyar Péter allegóriájaként nevezett meg. Elmondása szerint ő mindig arra fordul, ahonnan éppen erőt remél, ahogyan a napraforgó a nap felé. Miután a királyi udvarból kiszorult, bosszút forralva szövetséget kötött „Vasorrú Ursulával” és „Hókuszpók Manfreddel”.

A szövetségesek arra buzdították, hogy szórja szét az „irigység és széthúzás magjait” az országban, és semmiképpen se fedje fel a magyarok előtt valódi szándékait. Ehhez varázseszközöket is kapott:

az árulás mikrofonját, a kétszínűség napszemüvegét és az önteltség szelfikameráját”.

A jó és a rossz harca nyolc hónap múlva dől el

Hollik hangsúlyozta: a vezető és a hazaszerető magyar emberek hamar ráismertek a „gaz Napraforgó Péter” cselszövésére, és nem nézik tétlenül tetteit. A történet befejezése azonban a választókon múlik. Nyolc hónap múlva, a következő választáson dől el, hogy a mese úgy zárul-e, ahogyan minden rendes magyar népmese szokott: a jó győzedelmeskedik, a gonosz pedig elnyeri méltó büntetését.

Hollik: „A tihanyi lovagok készen állnak”

A KDNP politikusa szerint a Tranzit Politikai Fesztivál mára a nemzeti erők legnagyobb seregszemléjévé vált. Itt találkoznak mindazok, akik nem akarják, hogy idegen hatalmak irányítsák az 1025 éves Magyarországot. Hollik István végül úgy fogalmazott: