A 2023/24-es tanévben mindössze 6 középiskolában indult el a Honvédelem tantárgy, összesen 824 diákkal. A 2024/25-ös tanévben már 141 intézmény – 43 gimnázium és 98 technikum – csatlakozott, 13 590 diák részvételével. Szeptembertől a program 389 intézményre bővül, ezzel gyakorlatilag minden jelentősebb középiskola lehetőséget biztosít a diákoknak az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítására.

Szeptembertől 389 középiskolában oktatják a Honvédelem tárgyat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Milyen tartalmakat kínál a Honvédelem tantárgy?

A Honvédelem tantárgy gyakorlati foglalkozásokkal egészül ki, amelyek között szerepelnek egészségügyi és életmentési ismeretek, túlélési és táborozástechnikai alapismeretek, tereptani és tájékozódási gyakorlatok. Emellett a tananyag kiegészülhet tematikus túrákkal, laktanyalátogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténelmi programokkal, valamint küzdősport foglalkozásokkal, amelyek komplexen készítik fel a fiatalokat a közösségi felelősségvállalásra és a hazájukért való aktív cselekvésre.

A Honvédelem tantárgy nemcsak tudást ad, hanem közösséget épít: túlélési és táborozási ismeretek,

egészségügyi és életmentő gyakorlatok,

küzdősportok, túrák, laktanyalátogatások,

hazaszeretet és felelősségvállalás.

Mi a célja a Hadapród Programnak?

A 2025/26-os tanévben a Honvédelmi Minisztérium elindítja a Hadapród Programot, amely 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézményt von be. A program célja, hogy a 8–14 éves diákok élményszerűen, szabadidejükben, önkéntes alapon erősítsék hazaszeretetüket és nemzeti kötődésüket. A fiatalok kulturális eseményeken, hagyományőrző foglalkozásokon és sportprogramokon vehetnek részt, miközben közösségi élményeket szereznek és megismerik a magyar történelem és kultúra értékeit.

Miért fontos a program hosszú távon?

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Honvédelem tantárgy és a Hadapród Program hosszú távon hozzájárul a diákok közösségi felelősségvállalásának erősítéséhez és személyiségük fejlődéséhez. A kezdeményezés révén a fiatalok megtanulják értékelni hazájukat, aktív polgárként és felelős közösségi tagként működhetnek a jövőben.