A honvédelem tantárgy bevezetése a köznevelésben folyamatosan bővül: a 2025/26-os tanévtől 389 középiskolában – 152 gimnáziumban és 237 technikumban – sajátíthatják el a diákok az alapvető katonai, túlélési és életmentési ismereteket. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter kiemelte, hogy a tantárgy iránti érdeklődés évről évre nő, és a gyakorlati foglalkozások mellett laktanya-látogatások, hagyományőrző programok és küzdősportok is segítik a tanulást. A minisztérium a 8–14 évesek számára elindítja a Hadapród Programot, amely a hazaszeretet és a közösségi felelősségvállalás megerősítését célozza. A program keretében a fiatalok önkéntes alapon kulturális, hagyományőrző és sporttevékenységekben vehetnek részt. A kezdeményezés hosszú távon hozzájárul a diákok személyiségfejlődéséhez és közösségi élményeinek gazdagításához.
A 2023/24-es tanévben mindössze 6 középiskolában indult el a Honvédelem tantárgy, összesen 824 diákkal. A 2024/25-ös tanévben már 141 intézmény – 43 gimnázium és 98 technikum – csatlakozott, 13 590 diák részvételével. Szeptembertől a program 389 intézményre bővül, ezzel gyakorlatilag minden jelentősebb középiskola lehetőséget biztosít a diákoknak az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítására.

Honvédelem
Szeptembertől 389 középiskolában oktatják a Honvédelem tárgyat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Milyen tartalmakat kínál a Honvédelem tantárgy?

A Honvédelem tantárgy gyakorlati foglalkozásokkal egészül ki, amelyek között szerepelnek egészségügyi és életmentési ismeretek, túlélési és táborozástechnikai alapismeretek, tereptani és tájékozódási gyakorlatok. Emellett a tananyag kiegészülhet tematikus túrákkal, laktanyalátogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténelmi programokkal, valamint küzdősport foglalkozásokkal, amelyek komplexen készítik fel a fiatalokat a közösségi felelősségvállalásra és a hazájukért való aktív cselekvésre.

A Honvédelem tantárgy nemcsak tudást ad, hanem közösséget épít:

  • túlélési és táborozási ismeretek,
  • egészségügyi és életmentő gyakorlatok,
  • küzdősportok, túrák, laktanyalátogatások,
  • hazaszeretet és felelősségvállalás.

Mi a célja a Hadapród Programnak?

A 2025/26-os tanévben a Honvédelmi Minisztérium elindítja a Hadapród Programot, amely 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézményt von be. A program célja, hogy a 8–14 éves diákok élményszerűen, szabadidejükben, önkéntes alapon erősítsék hazaszeretetüket és nemzeti kötődésüket. A fiatalok kulturális eseményeken, hagyományőrző foglalkozásokon és sportprogramokon vehetnek részt, miközben közösségi élményeket szereznek és megismerik a magyar történelem és kultúra értékeit.

Miért fontos a program hosszú távon?

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Honvédelem tantárgy és a Hadapród Program hosszú távon hozzájárul a diákok közösségi felelősségvállalásának erősítéséhez és személyiségük fejlődéséhez. A kezdeményezés révén a fiatalok megtanulják értékelni hazájukat, aktív polgárként és felelős közösségi tagként működhetnek a jövőben.

 

