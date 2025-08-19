Honvédelmi Minisztérium: Használhatatlan alkatrészeket loptak a kecskeméti repülőtérről

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a magyar emberek biztonságát nem érinti a kecskeméti lopás.

A kép illusztráció, a fotón nem olyan típusú repülőgépek láthatók, mint amilyenek a lopásban érintettek voltak. Fotó: MTI/Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Honvédelmi Minisztérium: m egerősítették a MiG–29-esek őrzését a kecskeméti lopás után

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette. A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe.

Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten.

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették. A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.