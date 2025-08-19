Hírlevél

Honvédelmi Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium: Használhatatlan alkatrészeket loptak a kecskeméti repülőtérről

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint július végén betörés történt a kecskeméti repülőtéren, ahol használaton kívüli, 2010-ben hadrendből kivont MiG–29-es repülőgépeket érintett a lopás. Az eltulajdonított alkatrészek teljesen használhatatlanok, piaci értékkel sem bírnak. A repülőtér működése és a magyar emberek biztonsága a híresztelésekkel szemben nincs veszélyben. A bűncselekmény után azonnal belső vizsgálat és rendőrségi nyomozás indult, valamint megerősítették a bázis őrzését. A Honvédelmi Minisztérium hangsúlyozta: a Magyar Honvédség Gripenjei biztosítják hazánk és a NATO-tagországok légtérvédelmét.
Honvédelmi MinisztériumKecskemétMiG-29

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a magyar emberek biztonságát nem érinti a kecskeméti lopás.

Honvédelmi Minisztérium
A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint a magyar emberek biztonságát nem érinti a kecskeméti lopás. A kép illusztráció, a fotón nem olyan típusú repülőgépek láthatók, mint amilyenek a lopásban érintettek voltak. Fotó: MTI/Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán

Honvédelmi Minisztérium: megerősítették a MiG–29-esek őrzését a kecskeméti lopás után

A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette. A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. 

Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen. A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. 

A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették. A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét. 

A rendőrségi nyomozás folyamatban van.

 

