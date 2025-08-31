Horn Gábor azt se bánja, ha bedől a magyar gazdaság, csak Putyin bukjon

Horn Gábor, a rosszemlékű SZDSZ egyik legismertebb arca, aki Medgyessy és Gyurcsány kormányában is politikai államtitkárként „segítette” a nemzetet, ismét Facebook-posztban osztotta meg világmegváltó gondolatait. A recept ismerős: Magyarország rossz, a kormány még rosszabb, az ukránok szentek, Putyin pedig maga az ördög. A szöveg lényege azonban minden korábbinál botrányosabb: Horn szerint teljesen rendben van, ha Magyarországon nincs üzemanyag, ha ez az „ára” annak, hogy Ukrajna győzzön.

Az SZDSZ szelleme visszajár kísérteni. A fotón: Horn Gábor.

Benzin nélkül működjön a magyar gazdaság?

Nézzük csak meg közelebbről, mit jelentene Horn Gábor világképe. Ha nem lenne üzemanyag:

Megállna a gazdaság – a gyárak termelése lelassulna vagy leállna, hiszen az alapanyagokat és a késztermékeket teherautók szállítják.

Megbénulna a közlekedés – az emberek nem tudnának dolgozni járni, a buszok, taxik, fuvarozók leállnának.

Elszállnának az árak – az élelmiszerárak az egekbe törnének, hiszen az ellátási láncok összeomlanának.

Tönkremennének a magyar családok – azok pedig, akiknek így is a mindennapi megélhetésért kell küzdeniük, teljesen kiszolgáltatottá válnának.

De Horn Gábor szerint mindez „rendben van”, mert valahol, több száz kilométerrel arrébb, Ukrajnában harcolnak.

Íme Horn bejegyzése:

A liberálisok sosem a magyar emberek oldalán álltak

Nem először halljuk a liberális oldalról, hogy a magyar emberek jóléte másodlagos. Az SZDSZ annak idején is a privatizáció bajnoka volt, a külföldi érdekek kiszolgálója, most pedig Horn Gábor a saját szavaival is elismeri: a magyar gazdaság, a magyar család, a magyar ember lehet másodlagos – csak az ideológiai háborújuk fontos.

Rendben van, ha nincs üzemanyag?

Képzeljük el, mit jelentene ez a gyakorlatban! A család reggel nem tudja beindítani az autót, mert nincs benzin. A gazdák nem tudják elindítani a traktorokat, nem tudják elvetni vagy betakarítani a termést. A kórházak ellátása akadozik, a mentők nem tudnak kimenni a betegekhez. De Horn Gábor szerint mindez rendben van, mert „az ukrán nép győzelméért” cserébe ezt meg kell fizetnünk.