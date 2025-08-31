Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Baleset miatt több kilométeres a torlódás Budapest felé az M3-ason

Horn Gábor

Horn Gábor azt se bánja, ha bedől a magyar gazdaság, csak Putyin bukjon

6 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horn Gábor, a hajdani SZDSZ egyik emblematikus alakja ismét hallatott magáról, és persze nem csalódtunk: most éppen azt fejtegette, hogy „rendben van”, ha nem lesz üzemanyag Magyarországon. A volt politikai államtitkár szerint az ukrán „győzelemért” cserébe a magyar embereknek simán bele kell férnie az üres tanknak. Úgy látszik, Horn Gábor számára fontosabb a szomszéd ország háborúja, mint a magyar családok mindennapi megélhetése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horn GáborháborúpártitankolásUkrajnaüzemanyag

Horn Gábor, a rosszemlékű SZDSZ egyik legismertebb arca, aki Medgyessy és Gyurcsány kormányában is politikai államtitkárként „segítette” a nemzetet, ismét Facebook-posztban osztotta meg világmegváltó gondolatait. A recept ismerős: Magyarország rossz, a kormány még rosszabb, az ukránok szentek, Putyin pedig maga az ördög. A szöveg lényege azonban minden korábbinál botrányosabb: Horn szerint teljesen rendben van, ha Magyarországon nincs üzemanyag, ha ez az „ára” annak, hogy Ukrajna győzzön.

Horn Gábor
Az SZDSZ szelleme visszajár kísérteni. A fotón: Horn Gábor.

Benzin nélkül működjön a magyar gazdaság?

Nézzük csak meg közelebbről, mit jelentene Horn Gábor világképe. Ha nem lenne üzemanyag:

  • Megállna a gazdaság – a gyárak termelése lelassulna vagy leállna, hiszen az alapanyagokat és a késztermékeket teherautók szállítják.
  • Megbénulna a közlekedés – az emberek nem tudnának dolgozni járni, a buszok, taxik, fuvarozók leállnának.
  • Elszállnának az árak – az élelmiszerárak az egekbe törnének, hiszen az ellátási láncok összeomlanának.
  • Tönkremennének a magyar családok – azok pedig, akiknek így is a mindennapi megélhetésért kell küzdeniük, teljesen kiszolgáltatottá válnának.

De Horn Gábor szerint mindez „rendben van”, mert valahol, több száz kilométerrel arrébb, Ukrajnában harcolnak.

Íme Horn bejegyzése:

A liberálisok sosem a magyar emberek oldalán álltak

Nem először halljuk a liberális oldalról, hogy a magyar emberek jóléte másodlagos. Az SZDSZ annak idején is a privatizáció bajnoka volt, a külföldi érdekek kiszolgálója, most pedig Horn Gábor a saját szavaival is elismeri: a magyar gazdaság, a magyar család, a magyar ember lehet másodlagos – csak az ideológiai háborújuk fontos.

Rendben van, ha nincs üzemanyag?

Képzeljük el, mit jelentene ez a gyakorlatban! A család reggel nem tudja beindítani az autót, mert nincs benzin. A gazdák nem tudják elindítani a traktorokat, nem tudják elvetni vagy betakarítani a termést. A kórházak ellátása akadozik, a mentők nem tudnak kimenni a betegekhez. De Horn Gábor szerint mindez rendben van, mert „az ukrán nép győzelméért” cserébe ezt meg kell fizetnünk.

A magyar kormány álláspontja világos

Ezzel szemben a magyar kormány világosan kimondta: a legfontosabb a magyar családok biztonsága és megélhetése. Nem fogjuk kitenni a magyar embereket üzemanyaghiánynak, gazdasági csődnek vagy társadalmi összeomlásnak azért, hogy mások háborúját finanszírozzuk.

Horn Gábor és a „morális világ zászlóshajója”

Különösen pikáns, hogy Horn mindezt úgy írja le, hogy közben Szijjártó Pétert gúnyolja, a „morális világ zászlóshajójának” nevezve. De talán éppen Horn az, aki elvesztette minden morális érzékét, amikor kijelenti: a magyar emberek megélhetése, a magyar családok biztonsága nem számít – csak az számít, hogy ő elmondhassa, mennyire „európai” és „progresszív”.

Meddig mehet még ez a cinizmus?

Horn Gábor szavai sok mindent elárulnak a liberális politikai gondolkodásról. Nem véletlen, hogy az SZDSZ eltűnt a politikai térképről – az emberek megunták, hogy mindig mások érdekeit helyezik előtérbe, miközben a magyar családokat a szakadékba löknék. De úgy látszik, Horn nem tanult: még mindig ugyanazt a politikát képviseli, amiből egyszer már elege lett Magyarországnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!