Horn Gábor azt se bánja, ha bedől a magyar gazdaság, csak Putyin bukjon

Horn Gábor, a rosszemlékű SZDSZ egyik legismertebb arca, aki Medgyessy és Gyurcsány kormányában is politikai államtitkárként „segítette” a nemzetet, ismét Facebook-posztban osztotta meg világmegváltó gondolatait. A recept ismerős: Magyarország rossz, a kormány még rosszabb, az ukránok szentek, Putyin pedig maga az ördög. A szöveg lényege azonban minden korábbinál botrányosabb: Horn szerint teljesen rendben van, ha Magyarországon nincs üzemanyag, ha ez az „ára” annak, hogy Ukrajna győzzön.
Nézzük csak meg közelebbről, mit jelentene Horn Gábor világképe. Ha nem lenne üzemanyag:
De Horn Gábor szerint mindez „rendben van”, mert valahol, több száz kilométerrel arrébb, Ukrajnában harcolnak.
Íme Horn bejegyzése:
Nem először halljuk a liberális oldalról, hogy a magyar emberek jóléte másodlagos. Az SZDSZ annak idején is a privatizáció bajnoka volt, a külföldi érdekek kiszolgálója, most pedig Horn Gábor a saját szavaival is elismeri: a magyar gazdaság, a magyar család, a magyar ember lehet másodlagos – csak az ideológiai háborújuk fontos.
Képzeljük el, mit jelentene ez a gyakorlatban! A család reggel nem tudja beindítani az autót, mert nincs benzin. A gazdák nem tudják elindítani a traktorokat, nem tudják elvetni vagy betakarítani a termést. A kórházak ellátása akadozik, a mentők nem tudnak kimenni a betegekhez. De Horn Gábor szerint mindez rendben van, mert „az ukrán nép győzelméért” cserébe ezt meg kell fizetnünk.
Ezzel szemben a magyar kormány világosan kimondta: a legfontosabb a magyar családok biztonsága és megélhetése. Nem fogjuk kitenni a magyar embereket üzemanyaghiánynak, gazdasági csődnek vagy társadalmi összeomlásnak azért, hogy mások háborúját finanszírozzuk.
Különösen pikáns, hogy Horn mindezt úgy írja le, hogy közben Szijjártó Pétert gúnyolja, a „morális világ zászlóshajójának” nevezve. De talán éppen Horn az, aki elvesztette minden morális érzékét, amikor kijelenti: a magyar emberek megélhetése, a magyar családok biztonsága nem számít – csak az számít, hogy ő elmondhassa, mennyire „európai” és „progresszív”.
Horn Gábor szavai sok mindent elárulnak a liberális politikai gondolkodásról. Nem véletlen, hogy az SZDSZ eltűnt a politikai térképről – az emberek megunták, hogy mindig mások érdekeit helyezik előtérbe, miközben a magyar családokat a szakadékba löknék. De úgy látszik, Horn nem tanult: még mindig ugyanazt a politikát képviseli, amiből egyszer már elege lett Magyarországnak.