Így alakulhat át munkabérré a pályakezdési juttatás

A hazai szakképzés megújításával 2020-ban az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján

akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel, amely akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta.

Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkára beszédet mond az EdTech Summit Hungary konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2024. augusztus 31-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

„A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci életkezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak" – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért felelős államtitkár.