Így alakulhat át munkabérré a pályakezdési juttatás

A hazai szakképzés megújításával 2020-ban az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján
akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel, amely akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta.
„A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci életkezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak" – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért felelős államtitkár.
Hozzátette:
idén több mint 38 ezer fiatal részesül a támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben.
A pályakezdési juttatást egészítheti ki a 4 millió forint szabadon felhasználható munkáshitel, ami a 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését segíti.