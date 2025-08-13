Hírlevél

Rendkívüli

felnőttképzés

Így alakulhat át munkabérré a pályakezdési juttatás

Augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik a pályakezdési juttatás. Az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését – jelentette be Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért felelős államtitkára.
felnőttképzéskormánytámogatásKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)szakképzés

A hazai szakképzés megújításával 2020-ban az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján 

akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel, amely akár 169 ezer forintot is jelenthet havonta.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond az EdTech Summit Hungary oktatástechnológiai konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2024. augusztus 31-én. MTI/Lakatos Péter
Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért felelős államtitkára beszédet mond az EdTech Summit Hungary konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, 2024. augusztus 31-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

„A megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás is, amely szintén jobb teljesítményre ösztönöz, de egyben a munkaerőpiaci életkezdést is támogatja. A tanulók vizsgaeredménytől függően akár 300 ezer forintot egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak" – emelte ki Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak-és felnőttképzésért felelős államtitkár.

Hozzátette: 

idén több mint 38 ezer fiatal részesül a támogatásban, összesen 9,8 milliárd forint értékben. 

A pályakezdési juttatást egészítheti ki a 4 millió forint szabadon felhasználható munkáshitel, ami a 17 és 25 év közötti fiatalok életkezdését segíti. 

 

