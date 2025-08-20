Fix 3 százalékos lakáshitel: Lakás, családi ház és tanya is megvehető szerte az országban

Becslések szerint tízezrek várakoznak ugrásra készen, hogy élhessenek a kormány lakásvásárlást segítő intézkedésével, a fix 3 százalékos kamatot biztosító Otthon Start lakáshitel konstrukcióval. Korábbi cikkünkben már bemutattuk, hogy a lakosság igen széles köre vághat bele saját tulajdonú otthon megvásárlásába. Mostani írásunkban azt tekintjük át, pontosan milyen ingatlanok jöhetnek szóba az Otthon Start keretében.

Milyen ingatlant lehet venni az Otthon Start kölcsönből? Fotó: Northfoto/Andrey Popov

Milyen ingatlant lehet venni a kölcsönből?

Azok, akik megfelelnek a feltételeknek, a 3 százalékos hitelt felhasználhatják új vagy használt ingatlan megvásárlására, és vehetnek belőle lakást, családi házat és akár tanyát is. A hitel ingatlan építését is segítheti.

Lakásnál az értékhatár 100 millió forint, háznál 150 millió.

Mindenkor figyelembe veszik a hitelbírálat során a négyzetméterre vetített árat, ami nem lehet magasabb bruttó 1,5 millió forintnál. Ezt átlépni nem lehet.

Csak a fővárosban vagy vidéken is felhasználható?

Lényeges, hogy legyen szó építkezésről vagy kész ingatlan vásárlásáról,

az ország teljes területén lehet válogatni a helyszínek között.

Területi megkötés tehát nincs.

Drágábbak lesznek az ingatlanok, mint eddig?

A két értékhatár, különösen az, amelyik

1,5 millió forintban maximalizálja a négyzetméterárat, a konstrukció igen fontos eleme.

Ezek hivatottak garantálni ugyanis, hogy az Otthon Start indulásával megnövekedő kereslet ne srófolhassa az egekbe az ingatlanárakat.

Lesz elég ingatlan a piacon?

És minden jel arra utal, hogy lesz is miből válogatni. Az Otthon Start július eleji bejelentésének hírére ugyanis az ingatlanfejlesztők is lendületbe jöttek: már most több mint tízezer támogatott árú lakás fejlesztése áll előkészület alatt, ezek közül 4200 Budapesten. A X. és a XV. kerületi fejlesztés gyorsított engedélyezési eljárással haladhat, amennyiben megkapja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű címkét.

Ezek mellett is több tucat ingatlanfejlesztési megkeresés érkezett a kormányhoz, több nagy építőipari beruházóval előrehaladott tárgyalások zajlanak további lakásfejlesztésekről.

A kormányzat várakozásai szerint még idén több mint 15 ezer új lakás kivitelezése indulhat meg, szintén gyorsított eljárásban.

Mik a legfontosabb tudnivalók?