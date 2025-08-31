Tízezrek énekelték együtt a nemzet rockoperáját a csíksomlyói Nyeregben

Szombat este a csíksomlyói Nyeregben tízezrek előtt mutatták be az István, a király rockopera koncertváltozatát. Az esemény fővédnöke, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a bemutató előtt mondott beszédében hangsúlyozta: „Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért. Ez István öröksége.”

Székelyföld szívében zengett fel az István, a király rockopera. Forrás: Csíkszereda Városháza

A miniszter kiemelte: a magyar történelem legszilárdabb talapzata a keresztény magyar állam megalapítása volt, és ennek örökségét ünnepli most minden magyar szerte a Kárpát-medencében.

Szent István öröksége, a magyar hősök tisztelete

Hankó Balázs beszédében arra emlékeztetett, hogy Szent István öröksége nem csupán a múltban él, hanem jelen van minden magyar hősben, a Hunyadiakban, Rákócziban, Petőfiben, az ’56-os fiatalokban és a kommunista diktatúra leváltóiban is. Mint mondta:

Az államalapító király velünk van a mindennapjaink hőseiben is, akárcsak a csíksomlyói Nyeregben.”

A rockopera, amely nemzedékeket formált

Az István, a király koncertváltozatát Feke Pál rendezésében és produkciójában mutatták be, a legmagasabb művészi és technikai színvonalon. A közönség Dolhai Attilát, Malek Andreát, Serbán Attilát és Vágó Bernadettet is láthatta a színpadon, miközben a Hargita Székely Néptáncszínház táncosai kísérték a produkciót. A hatalmas színpad, látványos pirotechnika és élőképes megoldások tették különlegessé az előadást.

„Egy akaratban, egy cselekvésben” – összekapcsolt nemzet

A miniszter arról is beszélt, hogy a csíksomlyói Nyeregben generációk találkoznak, és a közös éneklés által a világ magyarsága egy szívvel-lélekkel élheti át Szent István örökségét.

Így kapcsolva össze minden magyart és székelyt egy akaratba, egy cselekvésbe!”

– fogalmazott.

Új fejezet a rockopera történetében

A szervezők szerint az est valódi „csoda” volt. Dolhai István főkonzul úgy fogalmazott: „Egy álom valósult meg.” Feke Pál pedig kiemelte, hogy életének egyik legfontosabb állomása a csíksomlyói bemutató, amelyben egyszerre tisztelegnek a hagyomány előtt, és modern, dinamikus formában szólaltatják meg a nemzet legikonikusabb rockoperáját.