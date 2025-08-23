Káosz, drog és kosz, pedig Józsefváros többet érdemel

Szeptember 21-én időközi önkormányzati választást tartanak Józsefváros 9. egyéni választókerületében. A megüresedett képviselői helyre többen is ringbe szállnak. A józsefvárosi Fidesz jelöltje Kozma Lajos, aki Facebook-bejegyzésében megosztotta Radics Bélával, a Fidesz fővárosi poltikusával készített videóbejegyzést.

A belső Józsefváros. Lakótelep 1970-80-as években épült panelházai

Ahogyan a képviselőjelölt sorolta a problémákat:

Megszűntek a társasházi támogatások, és sajnos teljesen lepusztult ez a rész. A korábbi, fideszes városvezetés, egy strandot akart a környékre építeni, ami felhúzta volna ezt az utcát is. Most azonban tele van drogossal, sajnos a prostitúció is visszatért, szemetesek az utcák, tele vagyunk patkánnyal, tele vagyunk poloskával, egyszerűen senki nem törődik ezzel a városnegyeddel.”

Kozma Lajos és Radics Béla elmondta, a baloldali városvezetés káoszt, drogot és koszt hozott. Azt is hangsúlyozták:

Itt a kábítószernek nagyon nagy hatása van a kerületi lakosokra, és

a VIII. kerületi városvezetés nemhogy meggátolja, és ellene megy a kábítószer-kereskedelemnek, hanem jóformán támogatja

és elősegíti azt, hogy minél könnyebben hozzáférhető legyen.

Itt az ideje hogy rend, biztonság és nyugalom legyen Józsefvárosban!

– fogalmazták meg a politikusok.

Azt lapunk is megírta több helyen nemrégiben, hogy a közbiztonság állapota lényegesen leromlott Józsefvárosban, egy ízben arról írtunk, hogy sokkot keltett egy videó, amelyben egy józsefvárosi lányt nemcsak ütöttek, de szexuálisan is megalázták, vagy az az írásunk, amely bemutatta, kegyetlenül összevertek két lányt Józsefvárosban, a tettesek élőben közvetítették brutális tettüket. Fiatal lányok bántalmazták a két lányt, fényes nappal az utcán.

Józsefváros Pikóék döntéseinek csapdájában

Szintén a közbiztonság állapotának köszönhető és Pikóék rendeleteinek, hogy az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel

Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást,

így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen – mondta el korábban Kozma Lajos.