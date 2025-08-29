Hírlevél

Rendkívüli

Nagy bejelentést tett a MOL: erre készülnek Százhalombattán

adóemelés

Kalkulátor mutatja: így nyírna ki minden dolgozót a Tisza-csomag

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Tisza-csomag jelentős adóemelést vetít előre a dolgozók és családok számára. Egy új kalkulátor segítségével bárki kiszámolhatja, mennyivel csökkenne a fizetése az szja-emelés miatt. A tervezett háromkulcsos rendszer különösen a fiatalokat, családokat és nyugdíjasokat sújtaná.
adóemelésTisza PártkalkulátorMagyar Péter

A Tisza-csomag tervezett bevezetése súlyos terheket róna a munkavállalók többségére. Egy új online kalkulátor segítségével bárki ellenőrizheti, mennyit venne el tőle a kormány a háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése esetén.

kalkulátor
Egy új online kalkulátor mutatja, hogy mennyi pénzt venne ki a zsebedből a Tisza-csomag. A fotón: Magyar Péter (b) és Tarr Zoltán Forrás: MTI

Háromkulcsos szja és szűkített kedvezmények

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt az szja-t 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal szabná meg. Az átlagbér már a középső, 22 százalékos sávba esne, míg a havi 1,25 millió forintot meghaladó jövedelműek 33 százalékot fizetnének. Emellett a párt jelentősen szűkítené az adókedvezmények körét is.

A kalkulátorral kiszámítható az éves vesztesége minden munkavállalónak

A kalkulátor ITT érhető el.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint az új rendszer összesen 1300 milliárd forinttal csökkentené a magyar emberek jövedelmét, ami egy átlagos foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forintos elvonást jelentene.

Fiatalok: jelentős nettó csökkenés

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a 25 év alatti fiatalok havonta 107–108 ezer forintot veszítenének, ami évente több mint 1,3 millió forint mínuszt jelent.

Családok: milliós veszteség

A családokat még nagyobb teher érné:

  • Egy egygyermekes, átlagkeresetű szülőpár havi 150 ezer forinttal (évi 1,8 millióval) kevesebbet kapna.
  • Egy kétgyermekes család 236 ezer forinttal (évi 2,8 millióval) kevesebbet.
  • Egy háromgyermekes család 354 ezer forinttal (évi 4,2 millióval) kevesebbet venne kézhez.

 

Tisza-csomag
