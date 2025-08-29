Kalkulátor mutatja: így nyírna ki minden dolgozót a Tisza-csomag

A Tisza-csomag tervezett bevezetése súlyos terheket róna a munkavállalók többségére. Egy új online kalkulátor segítségével bárki ellenőrizheti, mennyit venne el tőle a kormány a háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése esetén.

Egy új online kalkulátor mutatja, hogy mennyi pénzt venne ki a zsebedből a Tisza-csomag. A fotón: Magyar Péter (b) és Tarr Zoltán Forrás: MTI

Háromkulcsos szja és szűkített kedvezmények

A kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt az szja-t 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal szabná meg. Az átlagbér már a középső, 22 százalékos sávba esne, míg a havi 1,25 millió forintot meghaladó jövedelműek 33 százalékot fizetnének. Emellett a párt jelentősen szűkítené az adókedvezmények körét is.

A kalkulátorral kiszámítható az éves vesztesége minden munkavállalónak

A kalkulátor ITT érhető el.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint az új rendszer összesen 1300 milliárd forinttal csökkentené a magyar emberek jövedelmét, ami egy átlagos foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forintos elvonást jelentene.

Fiatalok: jelentős nettó csökkenés

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a 25 év alatti fiatalok havonta 107–108 ezer forintot veszítenének, ami évente több mint 1,3 millió forint mínuszt jelent.

Családok: milliós veszteség

A családokat még nagyobb teher érné: