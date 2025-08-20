Egy világ, egy nemzet, egy játék – mutatjuk a részleteket!

2025. augusztus 20-án világszerte elindul a Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka, amely a határon túli és diaszpórában élő magyar fiatalok identitását, összetartozását és kreativitását erősíti.

Kapocs – Magyar fiatalok világjátéka!

Fotó: https://kapocsjatek.hu/

A háromfordulós játék (online kvíz – videó – magyarországi döntő) fődíja egy kéthetes magyarországi nyaralás. A játékot Kindl Gábor, Prima díjas filmes, televíziós szakember álmodta meg, a program fővédnöke Dr. Szili Katalin.

A játék célja, hogy

megerősítse a magyar identitást, közösségeket építsen, és valódi hidat képezzen generációk, országrészek és földrészek között.

A program lehetőséget ad arra, hogy a külhoni és diaszpórában élő fiatalok mellett a Magyarországon élők is bekapcsolódjanak – közösen alkotva egy határokon átívelő nemzeti közösséget.

A Kapocs a magyar kultúra napján zárul

A háromfordulós játék

2025. augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén veszi kezdetét

– szimbolikus pillanatként, amely minden magyar fiatalt, bárhol éljen is, egy közös gyökérhez kapcsol.

A döntő pedig 2026. január 22-én, a magyar kultúra napján zárul

– egy inspiráló találkozással Magyarországon.

A „Kapocs” kezdeményezés (www.kapocsjatek.hu) a szervezők, szakmai partnerek és fiatal résztvevők közös munkájának eredménye. A program sikerét nemcsak korábbi nemzetépítő példák inspirálták – köztük Potápi Árpád János csendesen továbbélő öröksége –, hanem az a friss, lendületes gondolkodásmód is, amely ma új hidakat épít generációk és közösségek között.

A Kapocs 2025-ben Potápi Árpád János nemzetépítő munkássága előtt is tiszteleg.

Dr. Szili Katalin, miniszterelnöki főtanácsadó, a Kapocs fővédnöke játékot üdvözlő és arra biztató nyitó gondalatait itt tekintheti meg: