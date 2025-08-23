Hát ez se úgy alakult, ahogy Karácsony elképzelte, talán jobb is így – videó

Karácsony Gergely, városfejlesztésben is sikertelen főpolgármester legrosszabb rémálmai valósulnak meg Budapesten. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz frakcióvezetője írta szombati közösségi média bejegyzésében, hogy 21. századi sportközpont található atlétikapályával, modern sportcsarnokkal, teniszpályákkal, futballpályával és zöld közösségi terekkel a Testnevelési Egyetem régi pályáinak helyén.

Ezt sem a Karácsony Gergely és csapata gondolta ki

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A frakcióvezető elmondta, a beruházás a kormány támogatásával valósult meg, a létesítményt pedig nemcsak az egyetemisták, hanem minden budapesti igénybe veheti, aki hisz a mozgás, az egészség és a közösség erejében. ahogyan fogalmazott:

Ez a campus a jövőről szól: fiatalokról, akik itt tanulnak, edzenek, küzdenek – és egyszer majd ők viszik tovább a magyar sport lángját.”

Ez sem Karácsony Gergely elképzelései szerint alakult

Szintén említésre méltó már működő fejlesztésről tájékoztatott Szentkirályi ezt megelőzően, ugyanis a kormány és a Corvinus egyetemi alapítványa összefogásával, mintegy 17 milliárd forintos fejlesztés valósult meg, amelyből

autómentes megközelíthetőség, biciklitárolók és környezettudatos technológiák – napelemek, hőszivattyúk – is részei a megújulásnak.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében így írt a fejlesztésről:

„Modern oktató- és közösségi terek, kollégium, sportcentrum és egy zöld park fogadja a hallgatókat a Corvinus Gellért Campus területén, ami élettel tölti meg Budapestet.