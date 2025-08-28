Képzelt riport Magyar Péter és Raskó György szócsatájáról

Menczer Tamás egy „tettlegességig fajuló” beszélgetést vizionált Magyar Péter és a Tisza Párt agrárszakértője között, miután Raskó György is elismerte, hogy megtorpant a párt támogatottsága.
Magyar: – Te, Gyuri, miért mondtad, hogy miattam bajban van a Tisza?
Raskó: – Én ilyet nem mondtam, Peti.
M. P. – Azt mondtad, hogy megtorpant a Tisza.
A Tisza én vagyok. Se párt, se szervezet, se jelöltek. Ebben speciel igaza van a Fidesznek. A Tisza én vagyok. Nem is kell más.
Tehát mi a bajod velem?
R. Gy. – Semmi, Peti. Igaz, az adóemeléses javaslat, a Tisza-adó nem sokat segített…
M. P. – Mit mondtál, te agyhalott idióta, te büdös k*csög???”
Feltételezések szerint ezen a ponton „Magyar Péter kezébe vette a nadrágszíját. Raskó György pedig csak arra figyelt, hogy a diktafonja ne sérüljön” – írta Menczer Tamás.