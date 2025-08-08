Kéri László így terjeszti a szellemi fertőt a Tisza Pártban és környékén

Egyre gyakrabban kavar botrányt a megnyilvánulásaival Kéri László. A baloldali közélet matuzsálemje, aki a 2000-es évek elején még az MSZP/SZDSZ szellemi holdudvarának megbízható bástyája volt, egyre gyakrabban tűnik fel a Tisza Párt rendezvényein, illetve közösségimédia-felületein. Kéri új stílusát még a régi balliberálisnál is gőgösebb, demagóg hangnem jellemzi.
Legutóbbi kijelentése szerint „úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel”, mert csak akkor győzhet az ellenzék, ha ezek az emberek „kínosan érzik magukat”.
Az ilyen mondatok nemcsak a politikai jó ízlés határait súrolják, de alapjaiban kérdőjelezik meg azt is, hogy a Tisza Párt milyen közéleti- és vitakultúrát kíván képviselni.
Kéri László mindmáig rendszeresen műsort vezet a Tisza Párt házimédiumában, a Kontroll nevű csatornán.
Ha valaki azt hiszi, hogy a választók többségét efféle „olcsójánoskodással” meg lehet győzni, akkor semmit sem tanult az elmúlt 15 évből. Épp az ilyen értelmiségiek által elkövetett kirohanások hozták meg a Fidesznek a négy egymást követő kétharmados választási sikert, és a jelek szerint a baloldal még mindig nem kíván változtatni a recepten.
Kéri László szellemi ámokfutása tehát még kapóra is jöhet a magyar jobboldalnak.
Az igazi kérdés viszont nem az, hogy egy idősödő politológus új pártot választott. Hanem az, hogy
miért mindig ugyanazok az arcok próbálják újracsomagolni a baloldalt, most éppen Tisza-színekbe bújva?
Kéri korábban sem rejtette véka alá Fidesz-ellenességét, de mostani retorikája már messze túlmegy a politikai véleménynyilvánításon: a másként gondolkodók megbélyegzése, kirekesztése egy olyan társadalmi légkört teremt, amiből a választók rendre az ellenkező irányba menekülnek.
A politológus a magyar gazdákat, a vidéki embereket is megsértette, amikor korábban az agrártámogatások megvonásának szükségességéről beszélt, a belpesti baloldal vidékellenes politikai arroganciájának mintapéldájaként. Kéri ezúttal is a megszokott budapesti értelmiségi szerepében tetszeleg: a távolból okoskodik, lenézi a vidéki embereket, sőt a címkézésüktől sem riad vissza.
Mindezek alapján az az összkép rajzolódik ki, hogy Kéri László szerepváltozása
nem a gondolati fejlődés eredménye, hanem inkább a régi baloldali értelmiségi utolsó kísérlete arra, hogy releváns maradjon. A köpönyeget azonban túl sokszor fordították ki az elmúlt 30 évben – a közönség pedig már messziről felismeri a szabásmintát.