Kéri László így terjeszti a szellemi fertőt a Tisza Pártban és környékén

Egyre gyakrabban kavar botrányt a megnyilvánulásaival Kéri László. A baloldali közélet matuzsálemje, aki a 2000-es évek elején még az MSZP/SZDSZ szellemi holdudvarának megbízható bástyája volt, egyre gyakrabban tűnik fel a Tisza Párt rendezvényein, illetve közösségimédia-felületein. Kéri új stílusát még a régi balliberálisnál is gőgösebb, demagóg hangnem jellemzi.

Kéri László politológus (b) és Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Kép forrása: Kontroll)

Kéri László ma már tiszásként osztja az észt

Legutóbbi kijelentése szerint „úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel”, mert csak akkor győzhet az ellenzék, ha ezek az emberek „kínosan érzik magukat”.

Az ilyen mondatok nemcsak a politikai jó ízlés határait súrolják, de alapjaiban kérdőjelezik meg azt is, hogy a Tisza Párt milyen közéleti- és vitakultúrát kíván képviselni.

Kéri László mindmáig rendszeresen műsort vezet a Tisza Párt házimédiumában, a Kontroll nevű csatornán.

Ha valaki azt hiszi, hogy a választók többségét efféle „olcsójánoskodással” meg lehet győzni, akkor semmit sem tanult az elmúlt 15 évből. Épp az ilyen értelmiségiek által elkövetett kirohanások hozták meg a Fidesznek a négy egymást követő kétharmados választási sikert, és a jelek szerint a baloldal még mindig nem kíván változtatni a recepten.