Kéri László

Kéri László így terjeszti a szellemi fertőt a Tisza Pártban és környékén

Ismét átlépett egy erkölcsi határvonalat a belpesti liberális értelmiségi körökből ismert Kéri László politológus a napokban tett kijelentésével, miszerint „úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel”. A megnyilvánulás nemcsak megbotránkozást keltett, de politikai vitát is szült, különösen miután Kéri évtizedeken át a baloldal egyik fő ideológiai és erkölcsi iránytűje, megmondóembere volt. Kéri László retorikájában tetten érhető, hogy fokozatosan átveszi a Tisza Párt szellemi irányvonalát, ám ez leginkább politikai lavírozásnak tűnik.
Egyre gyakrabban kavar botrányt a megnyilvánulásaival Kéri László. A baloldali közélet matuzsálemje, aki a 2000-es évek elején még az MSZP/SZDSZ szellemi holdudvarának megbízható bástyája volt, egyre gyakrabban tűnik fel a Tisza Párt rendezvényein, illetve közösségimédia-felületein. Kéri új stílusát még a régi balliberálisnál is gőgösebb, demagóg hangnem jellemzi.

Kéri László, Magyar Péter, Tisza
Kéri László politológus (b) és Magyar Péter, a Tisza Párt vezére (Kép forrása: Kontroll)

Kéri László ma már tiszásként osztja az észt

Legutóbbi kijelentése szerint „úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel”, mert csak akkor győzhet az ellenzék, ha ezek az emberek „kínosan érzik magukat”. 

Az ilyen mondatok nemcsak a politikai jó ízlés határait súrolják, de alapjaiban kérdőjelezik meg azt is, hogy a Tisza Párt milyen közéleti- és vitakultúrát kíván képviselni. 

Kéri László mindmáig rendszeresen műsort vezet a Tisza Párt házimédiumában, a Kontroll nevű csatornán.

Ha valaki azt hiszi, hogy a választók többségét efféle „olcsójánoskodással” meg lehet győzni, akkor semmit sem tanult az elmúlt 15 évből. Épp az ilyen értelmiségiek által elkövetett kirohanások hozták meg a Fidesznek a négy egymást követő kétharmados választási sikert, és a jelek szerint a baloldal még mindig nem kíván változtatni a recepten. 

Kéri László szellemi ámokfutása tehát még kapóra is jöhet a magyar jobboldalnak.

Kocsis Máté: Még pár ilyen mondat Kéri Lászlótól, és meglesz az újabb kétharmad!

Ezek ugyanazok

Az igazi kérdés viszont nem az, hogy egy idősödő politológus új pártot választott. Hanem az, hogy 

miért mindig ugyanazok az arcok próbálják újracsomagolni a baloldalt, most éppen Tisza-színekbe bújva?

Kéri korábban sem rejtette véka alá Fidesz-ellenességét, de mostani retorikája már messze túlmegy a politikai véleménynyilvánításon: a másként gondolkodók megbélyegzése, kirekesztése egy olyan társadalmi légkört teremt, amiből a választók rendre az ellenkező irányba menekülnek.

Kéri a magyar gazdák ellen

A politológus a magyar gazdákat, a vidéki embereket is megsértette, amikor korábban az agrártámogatások megvonásának szükségességéről beszélt, a belpesti baloldal vidékellenes politikai arroganciájának mintapéldájaként. Kéri ezúttal is a megszokott budapesti értelmiségi szerepében tetszeleg: a távolból okoskodik, lenézi a vidéki embereket, sőt a címkézésüktől sem riad vissza.

Mindezek alapján az az összkép rajzolódik ki, hogy Kéri László szerepváltozása

nem a gondolati fejlődés eredménye, hanem inkább a régi baloldali értelmiségi utolsó kísérlete arra, hogy releváns maradjon. A köpönyeget azonban túl sokszor fordították ki az elmúlt 30 évben – a közönség pedig már messziről felismeri a szabásmintát.

 

 

